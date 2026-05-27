Muere hombre en plantón de la CNTE en Centro Histórico de CDMX

Un hombre de 44 años murió en el campamento de la CNTE en el Centro Histórico; autoridades investigan las causas del fallecimiento

Un hombre de 44 años que formaba parte del plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), instalado en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, murió durante las primeras horas de este 26 de mayo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la calle 5 de Mayo, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. La víctima comenzó a presentar malestar general y posteriormente fue localizada inconsciente dentro del campamento.

Elementos de seguridad y personal de emergencias acudieron al sitio tras recibir el reporte de una persona inconsciente en el plantón magisterial.

Paramédicos confirmaron ausencia de signos vitales

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que agentes realizaban recorridos de vigilancia en la zona cuando fueron alertados de la situación, por lo que solicitaron apoyo médico de inmediato.

Al arribar al lugar, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) diagnosticaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

De manera preliminar, se señaló que la posible causa de muerte habría sido un infarto agudo al miocardio, aunque las autoridades indicaron que la confirmación oficial se encuentra pendiente.

Tras la valoración médica, la zona fue acordonada y el cuerpo cubierto en espera de la llegada de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes e iniciaron las investigaciones.

CNTE mantiene protesta en el Centro Histórico

El plantón de la CNTE fue instalado entre las calles 5 de Mayo y Lázaro Cárdenas, cerca del Zócalo capitalino, luego de una marcha realizada el 25 de mayo desde el Ángel de la Independencia.

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El magisterio mantiene la protesta para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y un aumento salarial del 100 por ciento.

Ante las movilizaciones, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública reiteraron su disposición al diálogo para alcanzar acuerdos con el magisterio.

La protesta ocurre previo al paro nacional convocado por la CNTE para el próximo 1 de junio de 2026, fecha en la que también se prevé una nueva marcha nacional.