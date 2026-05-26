Cierran el Zócalo ante movilización de la CNTE

La marcha de la CNTE provocó cierres en el Metro Zócalo y vialidades del Centro; autoridades mantienen resguardo y reiteran diálogo con el magisterio

La movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) este lunes provocó el cierre de la estación Zócalo del Metro y el resguardo de diversas calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Cientos de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron desplegados en puntos clave para blindar los accesos a la plancha capitalina, ante la llegada de contingentes que partieron desde el Ángel de la Independencia.

Calles cerradas y fuerte operativo

Entre las vialidades afectadas se encuentran 5 de mayo, Palma, Donceles, 20 de Mayo y Pino Suárez, donde se colocaron vallas metálicas y presencia policiaca para contener el paso de los manifestantes.

El operativo impacta tanto a peatones como a comercios de la zona, además de turistas nacionales y extranjeros que transitan por el primer cuadro de la ciudad.

Desde el fin de semana, secciones como la 9 y la 22 de la CNTE anunciaron la marcha de este 25 de mayo, con la intención de instalar un plantón indefinido en el Zócalo capitalino.

Esta acción forma parte de una jornada de protesta que antecede a una posible huelga nacional programada para el próximo 1 de junio, en demanda de mejoras laborales.

Gobierno federal insiste en el diálogo

Ante las movilizaciones, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública reiteraron su disposición al diálogo con el magisterio.

En un comunicado conjunto, ambas dependencias señalaron que mantienen apertura para establecer mesas de trabajo que permitan atender las demandas de los docentes y construir acuerdos en beneficio del sistema educativo.

"En el Gobierno de México entendemos que el diálogo no es solo conversación, sino un proceso para construir y transformar en conjunto la realidad educativa", apuntó la secretaría.

"Por ello, mantenemos apertura permanente con maestras y maestros de la CNTE para alcanzar acuerdos que fortalezcan la educación y, en el marco de la movilización que realiza, se reconoce el derecho a la libre expresión y a la manifestación pacífica, con el llamado respetuoso a privilegiar las vías institucionales para atender los planteamientos del magisterio".

Asimismo, hicieron un llamado a privilegiar las vías institucionales y a mantener las manifestaciones dentro de un marco pacífico.