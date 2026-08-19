Marina incauta más de 1.6 toneladas de cocaína en Michoacán

Con esto se evitaría que alrededor de 7 millones de dosis llegaran a las calles, aseguraron los elementos de la dependencia federal

Autoridades federales aseguraron este lunes un total de 1.6 toneladas de cocaína durante una operación marítima frente a las costas de Michoacán.

Como parte de los resultados, elementos de la Secretaría de Marina decomisaron 54 bultos con presunta droga empaquetada en aparentes costales y amarrados con cuerdas.

En una operación marítima frente a las costas de Michoacán, personal de @SEMAR_mx aseguró 54 bultos con más de 1.6 toneladas de cocaína.



En dos días, estas operaciones permitieron asegurar más de 3.5 toneladas de cocaína y evitar que alrededor de 7 millones de dosis llegaran a… pic.twitter.com/WBLWwNr8We — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 17, 2026 El Gabinete de Seguridad afirmó que en tan solo dos días de operaciones se permitió asegurar más de 3.5 toneladas de cocaína. Con esto se evitaría que alrededor de 7 millones de dosis llegaran a las calles. Decomisan armas y marihuana en inmueble de Matamoros Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional realizaron un cateo en un inmueble de Matamoros, donde aseguraron armas, cartuchos, cargadores y marihuana. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, durante el operativo fueron aseguradas cuatro armas largas, 19 cargadores y 306 cartuchos, además de 15 kilos de marihuana. Aquí te presentamos la nota completa: Decomisan armas y marihuana en inmueble de Matamoros