Marina incauta más de 1.6 toneladas de cocaína en Michoacán

Autoridades federales aseguraron este lunes un total de 1.6 toneladas de cocaína durante una operación marítima frente a las costas de Michoacán.
Como parte de los resultados, elementos de la Secretaría de Marina decomisaron 54 bultos con presunta droga empaquetada en aparentes costales y amarrados con cuerdas.
En una operación marítima frente a las costas de Michoacán, personal de @SEMAR_mx aseguró 54 bultos con más de 1.6 toneladas de cocaína.— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 17, 2026
En dos días, estas operaciones permitieron asegurar más de 3.5 toneladas de cocaína y evitar que alrededor de 7 millones de dosis llegaran a… pic.twitter.com/WBLWwNr8We
El Gabinete de Seguridad afirmó que en tan solo dos días de operaciones se permitió asegurar más de 3.5 toneladas de cocaína. Con esto se evitaría que alrededor de 7 millones de dosis llegaran a las calles.
Decomisan armas y marihuana en inmueble de Matamoros
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional realizaron un cateo en un inmueble de Matamoros, donde aseguraron armas, cartuchos, cargadores y marihuana.
De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, durante el operativo fueron aseguradas cuatro armas largas, 19 cargadores y 306 cartuchos, además de 15 kilos de marihuana.
Aquí te presentamos la nota completa: Decomisan armas y marihuana en inmueble de Matamoros