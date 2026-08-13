Decomisan armas y marihuana en inmueble de Matamoros

La FGR y la Guardia Nacional aseguran un inmueble con equipo táctico y armas largas en Matamoros; no se reportan detenidos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional realizaron un cateo en un inmueble de Matamoros, donde aseguraron armas, cartuchos, cargadores y marihuana.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, durante el operativo fueron aseguradas cuatro armas largas, 19 cargadores y 306 cartuchos, además de 15 kilos de marihuana.

También fueron localizados tres chalecos balísticos y el inmueble quedó asegurado.

El reporte oficial señala que no hubo personas detenidas durante el operativo.

El Gabinete de Seguridad informó que las acciones forman parte de los trabajos coordinados de las autoridades para combatir y erradicar la inseguridad.