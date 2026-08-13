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Decomisan armas y marihuana en inmueble de Matamoros

Por: Cristhian Ramos

12 Agosto 2026, 20:37

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La FGR y la Guardia Nacional aseguran un inmueble con equipo táctico y armas largas en Matamoros; no se reportan detenidos.

Decomisan armas y marihuana en inmueble de Matamoros
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Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional realizaron un cateo en un inmueble de Matamoros, donde aseguraron armas, cartuchos, cargadores y marihuana.

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De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, durante el operativo fueron aseguradas cuatro armas largas, 19 cargadores y 306 cartuchos, además de 15 kilos de marihuana.

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También fueron localizados tres chalecos balísticos y el inmueble quedó asegurado.

El reporte oficial señala que no hubo personas detenidas durante el operativo.

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El Gabinete de Seguridad informó que las acciones forman parte de los trabajos coordinados de las autoridades para combatir y erradicar la inseguridad.

 

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