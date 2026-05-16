Maestros marchan en México por salarios y jubilaciones

La marcha fue convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuyos integrantes avanzaron hacia el Zócalo

Miles de maestros se movilizaron este viernes en la Ciudad de México para exigir mejoras salariales, cambios en el sistema de jubilaciones y la eliminación de las reformas educativas, en el marco de la conmemoración del Día del Maestro.

La marcha fue convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuyos integrantes avanzaron hacia el Zócalo capitalino con pancartas y consignas para exigir respuesta a sus demandas laborales y sociales.

CNTE exige mejores salarios y cambios en pensiones

Bajo el lema “No hay nada que celebrar”, los docentes acusaron al Gobierno federal de mantener condiciones de precariedad laboral y de incumplir compromisos con el magisterio.

“Mentira, no es cierto, nada está resuelto” y “El maestro luchando también está enseñando”, corearon los manifestantes durante la movilización.

Durante la protesta, la CNTE denunció las condiciones en las que operan algunas escuelas del país, señalando problemas de inseguridad, altas temperaturas y falta de servicios básicos.

Además, criticaron el intento de modificar el calendario escolar y adelantar las vacaciones, medida que posteriormente fue rectificada por la Secretaría de Educación.

Docentes advierten posible paro nacional durante Mundial

A la manifestación acudieron profesores provenientes de estados como Guerrero, Oaxaca y Michoacán, así como estudiantes de Ayotzinapa que exigieron justicia por la desaparición de los 43 normalistas en 2014.

Los inconformes advirtieron que están preparados para impulsar un paro nacional durante la celebración de la próxima Copa Mundial de fútbol, con el objetivo de visibilizar la situación educativa en México.

“Tenemos comunidades donde las escuelas operan sin electricidad, sin agua y con muy pocos recursos”, señaló el maestro Miguel Ramírez.

El docente también reprochó la falta de diálogo con el Gobierno federal y aseguró que las decisiones educativas continúan tomándose sin considerar la opinión de maestros y familias.