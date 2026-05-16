SEP confirma incremento salarial de 9% para docentes en México

Mario Delgado afirmó que el aumento representa 'un gran reconocimiento' para el gremio y destacó el esfuerzo financiero realizado por el gobierno federal

Durante la celebración del Día del Maestro encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció un incremento salarial de 9 por ciento para las y los docentes del país.

El ajuste contempla salario y prestaciones, y forma parte de la estrategia del gobierno federal para continuar con la recuperación del poder adquisitivo del magisterio nacional.

“Es un reconocimiento al trabajo de los docentes”

En la ceremonia realizada en instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado afirmó que el aumento representa “un gran reconocimiento” para el gremio y destacó el esfuerzo financiero realizado por el gobierno federal.

“Se mantiene la tendencia de recuperación en términos reales del salario”, señaló el funcionario frente a representantes sindicales, docentes y funcionarios federales.

Delgado recordó que durante años el salario de los maestros perdió capacidad adquisitiva debido al rezago acumulado en administraciones anteriores.

“Fue una larga noche neoliberal en la que año con año veían cómo el poder adquisitivo de su remuneración iba perdiendo capacidad”, expresó.

Sheinbaum encabeza ceremonia por el Día del Maestro

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el acto conmemorativo acompañada por integrantes de su gabinete y representantes del sector educativo.

Entre los asistentes estuvieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la titular de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez; así como el dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas.

El evento sirvió también para reconocer la trayectoria de maestras y maestros con décadas de servicio en las aulas.

Durante la ceremonia se otorgó la condecoración Maestro Altamirano, distinción que reconoce a docentes con más de 40 años de trayectoria profesional en el sistema educativo nacional.

Por su parte, autoridades educativas destacaron la importancia de valorar la experiencia y el compromiso de quienes han dedicado gran parte de su vida a la enseñanza y formación de generaciones de estudiantes.