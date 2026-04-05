Localizan con vida a la influencer repostera Carmiña Castro

La desaparición de la influencer el pasado 29 de marzo causó preocupación desde que se dio a conocer su caso, su ficha de búsqueda se viralizó en redes sociales

La creadora de contenido y repostera Carmiña Miroslava Castro Salazar fue localizada con vida, luego de haber sido reportada como desaparecida el pasado 29 de marzo en la zona norte de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con información difundida por personas cercanas, la joven ya se encuentra a salvo, lo que generó alivio entre familiares, amigos y usuarios en redes sociales que se sumaron a su búsqueda.

Horas de incertidumbre

La desaparición de la influencer causó preocupación desde que se dio a conocer su caso, el cual rápidamente se viralizó en redes sociales, donde se compartió su ficha de búsqueda y mensajes de apoyo para dar con su paradero.

Reportes iniciales señalaron que la joven habría sido privada de la libertad por sujetos armados en un hecho que ocurrió frente a su familia, lo que incrementó la atención pública sobre el caso.

La Fiscalía General del Estado emitió la noche del domingo una ficha de búsqueda para dar con su paradero y activó el Protocolo Alba, utilizado en casos de mujeres desaparecidas.

Sin detalles oficiales

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre las circunstancias en las que fue localizada ni sobre lo ocurrido durante el tiempo en que permaneció desaparecida.

Tampoco se ha confirmado si existe una denuncia formal o una investigación en curso relacionada con estos hechos.

Actividad en redes y negocio de repostería

Carmiña Castro, también conocida como "Rosa Dely", es reconocida en redes sociales por compartir contenido relacionado con su emprendimiento de repostería, en el que ofrece productos personalizados para celebraciones.

En sus plataformas digitales difundía imágenes y videos del proceso de elaboración de sus creaciones, entre las que destacan pasteles, postres decorados y dulces temáticos.

Esperan esclarecimiento del caso

Se espera que en las próximas horas las autoridades correspondientes brinden mayores detalles que permitan esclarecer lo sucedido y determinar si hay personas responsables.