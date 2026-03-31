Secuestran a influencer frente a su esposo e hijo en Culiacán

Testigos señalaron que sujetos armados habrían interceptado a Carmiña Castro en su negocio, donde se encontraba en compañía de su esposo e hijo

Autoridades mexicanas reportaron la desaparición en Sinaloa de la creadora de contenido Carmiña Castro, una joven de 29 años que, según versiones locales, habría sido privada de la libertad por un grupo de hombres armados.

La Fiscalía General del Estado emitió la noche del domingo una ficha de búsqueda para dar con su paradero y activó el Protocolo Alba, utilizado en casos de mujeres desaparecidas.

Última vez vista en Culiacán

De acuerdo con la información oficial, la última vez que se tuvo contacto con la joven fue el domingo en un domicilio ubicado sobre el bulevar Rolando Arjona Amabilis, en Culiacán. Desde entonces, no se tienen datos sobre su ubicación.

"Se considera que su integridad pudiera encontrarse en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito", indicó la Fiscalía.

Versiones apuntan a privación de la libertad

Medios locales refieren que testigos señalaron que sujetos armados habrían interceptado a la joven en su negocio, donde se encontraba en compañía de su esposo e hijo, y posteriormente la habrían obligado a subir a un vehículo.

Actividad en redes y negocio de repostería

Carmiña Castro, también conocida como “Rosa Dely”, es reconocida en redes sociales por compartir contenido relacionado con su emprendimiento de repostería, en el que ofrece productos personalizados para celebraciones.

En sus plataformas digitales difundía imágenes y videos del proceso de elaboración de sus creaciones, entre las que destacan pasteles, postres decorados y dulces temáticos.

Características para su localización

La ficha de búsqueda detalla que la joven mide aproximadamente 1.70 metros y cuenta con tatuajes visibles en distintas partes del cuerpo, rasgos que fueron incluidos como elementos clave para facilitar su identificación.