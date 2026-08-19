Localizan 300 artefactos y 300 kilos de explosivos en Sinaloa

A través de redes sociales, las autoridades dieron a conocer que personal naval aseguró la zona para proceder con la deshabilitación de los artefactos

Autoridades federales anunciaron este martes el decomiso de aproximadamente 300 artefactos explosivos improvisados en el estado de Sinaloa.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) encontraron estos objetos de delito en las inmediaciones del municipio de El Rosario.

Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad en Sinaloa, en El Rosario, elementos de @SEMAR_mx localizaron más de 300 artefactos explosivos improvisados y cerca de 300 kg de explosivos.



Personal naval especializado aseguró la zona y deshabilitó los artefactos en el… pic.twitter.com/QfhWrg0wJ5 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 18, 2026 A través de redes sociales, las autoridades dieron a conocer que personal naval aseguró la zona para proceder con la deshabilitación de los artefactos asegurados en el lugar. Estas acciones forman parte de los operativos para fortalecer la seguridad en la entidad, con el fin de salvaguardar a la población. Marina incauta más de 1.6 toneladas de cocaína en Michoacán Autoridades federales aseguraron este lunes un total de 1.6 toneladas de cocaína durante una operación marítima frente a las costas de Michoacán. Como parte de los resultados, elementos de la Secretaría de Marina decomisaron 54 bultos con presunta droga empaquetada en aparentes costales y amarrados con cuerdas. Aquí te presentamos la nota completa: Marina incauta más de 1.6 toneladas de cocaína en Michoacán