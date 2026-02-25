Levantan código rojo tras hechos de violencia en Jalisco

Después de encabezar una mesa de seguridad de sesión permanente, el mandatario estatal declaró que se desactivó el protocolo

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció este martes la desactivación del código rojo que fue activado el pasado domingo tras los hechos de violencia desatados tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

Hemos acordado en la mesa de seguridad levantar el Código Rojo para normalizar las actividades en todo Jalisco.



Mantendremos, sin embargo, la mesa de seguridad en sesión permanente para atender los incidentes que puedan presentarse.



Reconoció las labores de la sociedad, incluido trabajadores y empresas que brindaron su apoyo para retomar las actividades en los distintos sectores de la entidad.

Estas medidas se tomaron debido a que en el municipio de Tapalpa, presuntos delincuentes incendiaron varios vehículos, además de bloquear el paso para obstaculizar el paso de las autoridades. Sin embargo, usuarios en redes sociales compartieron imágenes en los que se muestra que en municipios como Puerto Vallarta, El Salto, Tecotlan y Zapopan también registran este tipo de incidentes.

Ante esto, el Gabinete de Seguridad anunció que se llevan a cabo diversos operativos en coordinación con las autoridades de Jalisco para contrarrestar los bloqueos registrados en la zona.

Normalizan aerolíneas operaciones en Jalisco tras violencia

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó este martes que las aerolíneas en el estado de Jalisco operan de nuevo “con regularidad”, luego de la ola de violencia desatada por la muerte en un operativo militar de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", el pasado 22 de febrero.

Mediante un comunicado, el GAP, empresa mexicana responsable de administrar las rutas aeroportuarias, precisó que los aeropuertos de las ciudades de Guadalajara y Puerto Vallarta, las más afectadas por los eventos violentos, “operan con regularidad”, alcanzando un 95% de sus operaciones activas”.