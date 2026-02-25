Normalizan aerolíneas operaciones en Jalisco tras violencia

Grupo Aeroportuario del Pacífico informó que los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta han alcanzando un 95% de sus operaciones activas

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó este martes que las aerolíneas en el estado de Jalisco operan de nuevo “con regularidad”, luego de la ola de violencia desatada por la muerte en un operativo militar de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", el pasado 22 de febrero.

Mediante un comunicado, el GAP, empresa mexicana responsable de administrar las rutas aeroportuarias, precisó que los aeropuertos de las ciudades de Guadalajara y Puerto Vallarta, las más afectadas por los eventos violentos, “operan con regularidad”, alcanzando un 95% de sus operaciones activas”.

“Las aerolíneas nacionales e internacionales han restablecido paulatinamente sus itinerarios en ambas terminales, después de dos días de presentar demoras y cancelaciones”, señaló el documento.

Asimismo, destacó que en el aeropuerto de la capital de Jalisco se registran 11 cancelaciones y 11 demoras programadas, mientras que en Puerto Vallarta hay cuatro cancelaciones programadas.

El GAP explicó que estas cancelaciones “forman parte del proceso de reactivación de itinerarios”, por lo que “todas las aerolíneas ya operan con normalidad”, con excepción de la canadiense Flair Airlines, que “aún se encuentra en proceso de restablecer sus operaciones”.

“Los edificios terminales, áreas operativas y vialidades de acceso funcionan con eficiencia, garantizando la continuidad de los servicios aeroportuarios y la adecuada atención al pasajero”, puntualizó.

En cuanto a las medidas de seguridad, la compañía aseguró que ambas terminales cuentan con la vigilancia permanente de la Guardia Nacional.

Vuelos a Puerto Vallarta

En medio de la incertidumbre y los disturbios provocados por la muerte del capo mexicano, las aerolíneas cancelaron el pasado domingo todas las operaciones internacionales y la mayoría de las nacionales en Puerto Vallarta, mientras que el Aeropuerto de Guadalajara mantuvo operaciones normales bajo un fuerte resguardo de fuerzas federales.

De hecho, las operaciones de compañías estadounidenses y canadienses a Puerto Vallarta permanecieron canceladas, uno de los principales destinos turísticos de México, durante la jornada del lunes.