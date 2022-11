Le 'truenan' el cuello y queda con parálisis tras masaje

Un hombre terminó paralizado luego de recibir un masaje, durante el cual le 'tronaron' el cuello, en unos baños de vapor en Puebla

Por: Luz Camacho

Noviembre 29, 2022, 10:20

Un masaje en unos baños de vapor en Puebla terminó mal para un hombre de 43 años, pues quedó con parálisis luego de que le 'tronaran' el cuello.



Los hechos ocurrieron el pasado 23 de noviembre en el establecimiento ubicado en la calle 5 Norte, esquina con avenida Mexicali, cerca de la autopista México-Puebla.



De acuerdo con la versión oficial, Gerónimo Rodolfo Ramírez acudió a los baños de vapor 'Villa Frontera' donde solicitó un masaje relajante, pero cuando le 'tronaron' el cuello, al poco tiempo se desvaneció y perdió el conocimiento.



Los encargados del establecimiento intentaron auxiliar al estilista, pero al ver que no reaccionaba, le hablaron a una ambulancia y fue trasladado al Hospital de Traumatología y Ortopedia de la Secretaría de Salud Estatal, donde tras varios estudios le informaron que tenía inflamado el cuello, así que sólo le recetaron desinflamante y lo dieron de alta ese mismo día.



Sin embargo, durante la madrugada Gerónimo comenzó a presentar signos de parálisis en su cuerpo, por lo que sus familiares lo llevaron al Hospital General del Norte, donde los especialistas le dieron un pronóstico poco favorable, ya que podría tener daño cerebral a consecuencia de la lesión que sufrió durante el masaje que recibió en el baño de vapor.



Gerónimo Rodolfo Ramírez, quien es padre de dos hijas, actualmente no responde a ningún estímulo y presenta varias complicaciones.



Clausuran baños de vapor en Puebla



Los familiares del estilista interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla en contra de los dueños del establecimiento de los baños de vapor, quienes no se quieren hacer responsables y se niegan a cubrir los gastos médicos. Medios locales aseguran que los responsables del negocio no colaboraron para localizar al empleado responsable de las complicaciones, pues argumentaron que el bañero tenía poco tiempo trabajando ahí, por lo que desconocen su nombre completo y la dirección de su domicilio.



Aunque la Fiscalía clausuró el local donde ocurrió el incidente al no contemplar su programa de Protección Civil, hasta el momento, el presunto responsable no ha sido localizado.



No se descarta que la familia extienda la denuncia al Hospital de Traumatología y Ortopedia por negligencia médica .



Por su parte, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, pidió a la ciudadanía denunciar cualquier tipo de anomalía o irregularidad que se registren en los servicios en los baños públicos o de vapor.