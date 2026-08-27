Investiga Fiscalía presunto nexo de Grecia Quiroz con detenido

La Fiscalía ya contemplaba esta hipótesis dentro de sus líneas de investigación, aunque no había cobrado relevancia debido a la falta de señalamientos directos

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que abrió y reforzó una línea de investigación para esclarecer la posible relación entre la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, y Samuel García Rivero, exfuncionario municipal señalado por presuntamente haber filtrado información relacionada con el exalcalde Carlos Manzo.

El anuncio fue realizado por el vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal, Israel Vega Rodríguez, quien explicó que la nueva fase de las indagatorias surge tras la ampliación de una denuncia presentada por Yesenia Méndez Rodríguez, exsecretaria particular de Carlos Manzo.

Según el funcionario, la Fiscalía ya contemplaba esta hipótesis dentro de sus líneas de investigación, aunque no había cobrado relevancia debido a la falta de señalamientos directos.

"Tenemos que agotar todas las líneas de investigación. Ahora que se cuenta con nueva información aportada mediante esta ampliación de denuncia, se llevarán a cabo los actos correspondientes para esclarecer los hechos", señaló Vega Rodríguez.

De acuerdo con las declaraciones de Yesenia Méndez, Grecia Quiroz habría recomendado a Samuel García Rivero para incorporarse a la administración municipal y ambos mantenían una relación cercana.

La exfuncionaria también afirmó que, tras el asesinato de Carlos Manzo, dicha cercanía se habría mantenido e incluso fortalecido. Estas afirmaciones forman parte de los elementos que ahora serán analizados por la autoridad ministerial.

Las investigaciones buscan determinar si existió algún vínculo relevante entre la actual presidenta municipal y García Rivero, quien se encuentra relacionado con las indagatorias por el homicidio de Carlos Manzo.

La Fiscalía precisó que la apertura de esta línea de investigación no implica responsabilidad alguna de Quiroz, sino que forma parte de los procedimientos para agotar todas las hipótesis posibles dentro del caso.

Por su parte, Grecia Quiroz ha rechazado los señalamientos y manifestó su disposición para colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos.

La alcaldesa cuestionó que las acusaciones surgieran varios meses después de ocurrido el crimen y sostuvo que continuará atendiendo cualquier requerimiento de la Fiscalía.

El homicidio de Carlos Manzo continúa siendo una de las investigaciones de mayor impacto en Michoacán, mientras las autoridades estatales mantienen abiertas diversas líneas de indagación para esclarecer plenamente el caso y determinar la posible participación o relación de todos los involucrados.