Señala Yesenia Méndez vínculo entre Grecia Quiroz y detenido

La exsecretaria particular de Carlos Manzo aseguró haber entregado pruebas y testimonios para que las autoridades esclarezcan la relación entre ambos personajes

La exsecretaria particular del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, Yesenia Méndez Rodríguez, solicitó a la Fiscalía General del Estado de Michoacán investigar el presunto vínculo entre Grecia Quiroz García, viuda del edil asesinado y actual presidenta municipal, y Samuel García Rivero, exfuncionario municipal quien enfrenta un proceso judicial relacionado con el caso.

Tras acudir a ampliar su declaración ministerial, Méndez aseguró haber entregado pruebas y testimonios para que las autoridades esclarezcan la relación entre ambos personajes, al considerar que existen elementos que no han sido suficientemente investigados.

La exfuncionaria precisó que no busca acusar directamente a Quiroz de participar en el homicidio de Carlos Manzo, sino que se esclarezcan los vínculos y circunstancias que rodean el caso.

Entre sus señalamientos, Méndez afirmó que Samuel García Rivero llegó al gobierno municipal por recomendación de Grecia Quiroz y que ambos mantenían una relación cercana.

Asimismo, sostuvo que, después del asesinato de Manzo, García Rivero continuó teniendo acceso a la entonces viuda del alcalde y fungía como enlace para la entrega de documentos e información.

La exsecretaria también cuestionó cómo García Rivero tuvo acceso a la agenda privada de Carlos Manzo, información que, según dijo, estaba restringida a un reducido grupo de colaboradores por motivos de seguridad.

En ese sentido, pidió que se investigue quién le proporcionó dichos datos y bajo qué circunstancias.

Posteriormente, Yesenia Méndez aclaró públicamente que sus declaraciones tienen como objetivo contribuir al esclarecimiento del asesinato del exalcalde y no obedecen a intereses políticos.

“Yo solamente estoy pidiendo a las autoridades que se aclare esta relación”, expresó al referirse a los cuestionamientos sobre Grecia Quiroz y Samuel García Rivero.

Por su parte, la Fiscalía de Michoacán confirmó que mantiene abierta una línea de investigación para determinar si existió alguna relación relevante entre Grecia Quiroz y Samuel García Rivero.

Autoridades estatales señalaron que la denuncia y la ampliación de declaración presentadas por Méndez serán analizadas como parte del plan de investigación sobre el caso Carlos Manzo.

El asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en Uruapan, continúa bajo investigación y ha generado diversos señalamientos y solicitudes para ampliar las líneas de indagatoria con el fin de esclarecer completamente los hechos.