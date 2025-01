 Influencer denuncia mafia de taxis en Cancún; le cobran $10 mil

La influencer Narabask vivió momentos de angustia cuando abordó un taxi en Cancún para que la llevara a Tulum y el conductor le cobró ¡10 mil pesos!

La mujer, de padres coreanos y nacida en México, viajó a Cancún con sus amigos y tomaron un taxi desde su Airbnb con destino a Tulum.

Aun con temor, Narabask compartió su amarga experiencia en redes sociales con el fin de advertir a otras personas que van a viajar a este lugar turístico: "Yo sí sentí que me iban a matar", expresó.

Relató que el viaje desde su Airbnb hasta Tulum era de aproximadamente media hora, agregó que se percató que el conductor era muy agresivo. Le preguntó si podía detenerse en una tienda de conveniencia, a lo que este le respondió que sí, pero le cobraría más, a lo que la influencer aceptó.

Después de cinco minutos en la tienda de conveniencia continuaron su camino, era alrededor de la media noche, cuando el conductor se detiene y les dice que le tienen que pagar en ese momento ¡10 mil pesos! Porque más adelante no había Internet.

Sorprendida, Narabask cuestionó al taxista sobre el elevado costo, a lo que este respondió que eran cinco mil pesos cuando inició el recorrido, pero como se tardaron en la tienda de conveniencia fueron dos mil pesos más, 2,500 por una vuelta extra.

La influencer señaló que era la única que hablaba español, entre sus amigos, por lo que tuvo que enfrentar la situación prácticamente sola.

Indignada, la mujer le dijo al taxista que no le iban a pagar dicha cantidad, pero este reaccionó de manera amenazante.

Cuando la influencer accedió a pagarle ante el temor de que algo le pasara a ella y sus amigos, le pidió al conductor llevarlos hasta Tulum para pagarle, pero este se negó y quería ver el dinero en efectivo en ese momento.

Finalmente, juntando el dinero de sus amigos y el de ella, lograron reunir la cantidad solicitada y el chofer los llevó hasta Tulum.

"Al final nos terminaron estafando por diez mil pesos. Otro taxi en el que nos subimos me ofrecieron drogas y pues ahí me di cuenta de que la mafia de todos los taxis está c... allá y la verdad no es algo con lo que yo me quiera meter", expresó la influencer.

Narabask aconsejó a sus seguidores a no ir solos o en pareja, sino con un grupo grande de personas con los que se puedan defender.

Este caso se suma a la experiencia del también influencer Luisito Comunica, quien denunció una mafia de taxis en Cancún después de que le cobraron 2 mil pesos por un trayecto de 20 minutos.

