Israel Fernández, Michell Jaramillo y Nely Zarahit Pérez asumirán Comunicación Social, Asuntos Jurídicos y Fiscalización, respectivamente

El Instituto Nacional Electoral (INE) nombró a tres nuevos encargados de despacho para ocupar puestos estratégicos en su estructura administrativa, correspondientes a las áreas de Comunicación Social, Asuntos Jurídicos y Fiscalización.

Las designaciones entraron en vigor el miércoles 18 de noviembre y corresponden a Israel Fernández Alonso, Michell Jaramillo Gumecindo y Nely Zarahit Pérez Martínez, quienes estarán al frente de las respectivas unidades del organismo electoral.

¿Quiénes son los nuevos encargados del INE?

Israel Fernández Alonso asumió la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Es licenciado en Comunicación y cuenta con experiencia dentro del instituto, donde se desempeñó como vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica durante 12 años, de 2011 a 2023.

En la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos fue designado Michell Jaramillo Gumecindo, especialista en Justicia Electoral. Desde 2025 ocupa la Dirección de Instrucción Recursal del INE y anteriormente trabajó como secretario de estudio y cuenta en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Por su parte, Nely Zarahit Pérez Martínez quedó como encargada de despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización. Su trayectoria en esta materia comenzó en 2012 y, desde 2023, se desempeña como directora de Resoluciones y Normatividad de esa misma unidad.

El instituto destacó que Pérez Martínez obtuvo este último puesto mediante un concurso del Servicio Profesional Electoral Nacional. Durante su gestión se han resuelto 3 mil 154 procedimientos sancionadores relacionados con fiscalización electoral.

INE anuncia próximas salidas en otras dos unidades

Además de los tres nombramientos, el organismo electoral informó que las personas titulares de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales concluirán sus respectivos encargos el próximo 30 de noviembre.

Hasta el momento, el INE no ha informado quiénes asumirán las responsabilidades de estas dos áreas una vez que se concrete la salida de sus actuales titulares.

Las designaciones se producen después de que los titulares de la Unidad Técnica de Fiscalización y de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos presentaran sus renuncias, con efectos a partir del 16 de noviembre.

El INE informó previamente que las actividades de ambas áreas continuarían sin interrupciones y conforme al calendario del Proceso Electoral Federal 2026-2027.