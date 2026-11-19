Mario Alberto Alejo García y Anahí Silva Tosca dejaron sus cargos en el INE en medio de la revisión de la estructura ejecutiva del organismo

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó la renuncia de dos funcionarios de su estructura directiva: Mario Alberto Alejo García, quien encabezaba la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), y Anahí Silva Tosca, titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos (DEAJ).

De acuerdo con el organismo electoral, ambas separaciones tienen efectos a partir del 16 de noviembre, en medio del proceso de revisión de la estructura ejecutiva del Instituto tras la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del órgano.

Mediante un comunicado, el INE informó que las actividades de las dos áreas continuarán a cargo de su personal, sin interrupciones y conforme al Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2026-2027.

¿Quiénes son los funcionarios que renunciaron al INE?

Mario Alberto Alejo García estaba al frente de la Unidad Técnica de Fiscalización, encargada de supervisar el origen, monto y destino de los recursos que utilizan los partidos políticos y las candidaturas.

Por su parte, Anahí Silva Tosca dirigía la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, área responsable de brindar asesoría y representación legal al Instituto ante tribunales y otras autoridades.

Ambos funcionarios llegaron a sus respectivos puestos en abril de 2026, durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala. Alejo García había trabajado como asesor del consejero electoral Jorge Montaño, mientras que Silva Tosca contaba con experiencia en asuntos jurídicos y electorales en Tabasco.

INE revisa su estructura ejecutiva

Las renuncias ocurren mientras las consejerías electorales mantienen una revisión de las áreas directivas del organismo, luego de los cambios derivados de la salida de Taddei.

El INE señaló que continuará con este proceso y adelantó que próximamente dará a conocer quiénes asumirán la responsabilidad de la Unidad Técnica de Fiscalización y la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.

La presidenta provisional del organismo, Blanca Yassahara Cruz García, informó que se han registrado diversas salidas en la estructura institucional. De acuerdo con reportes difundidos sobre el proceso, las bajas y renuncias incluyen tanto puestos directivos como personal operativo.

Las áreas continuarán trabajando durante el proceso electoral

Pese a la salida de sus titulares, el Instituto aseguró que las funciones de Fiscalización y Asuntos Jurídicos no se detendrán y permanecerán bajo la responsabilidad de los equipos que integran ambas unidades.

El organismo reiteró que las actividades se desarrollarán conforme al calendario del proceso electoral federal 2026-2027, mientras se determinan los nombramientos de quienes ocuparán los cargos vacantes.