Incineran más de 940 kilos de narcóticos en Nayarit

Autoridades destruyeron más de 940 kilogramos de narcóticos y destruyeron cientos de máquinas tragamonedas y objetos constitutivos de distintos delitos en el estado de Nayarit.
Estos objetos se encontraban a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes detallaron que se llevó a cabo la quema de un total de 941 kilos, 60 gramos y 850 miligramos de narcóticos, así como la destrucción de 317 máquinas tragamonedas y 241 objetos ilícitos.
¿Qué fue lo destruido por las autoridades en esta ceremonia?
Entre la droga decomisada se encuentran:
- 766 kilos 965 gramos de marihuana.
- 132 kilos 976 gramos de clorhidrato de metanfetamina.
- 40 kilos 659 gramos de plantas de amapola.
- 458 gramos de plantas de marihuana.
- Un gramo de clorhidrato de cocaína.
- 241 objetos diversos relacionados con la probable comisión de delitos federales
Estos hechos se llevaron a cabo durante una ceremonia de incineración en presencia de representantes del Gobierno del Estado, así como de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría Marina-Armada de México (Semar), Guardia Nacional, Secretaría de Gobernación (Segob), Fiscalía General del Estado de Nayarit, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), personal del Tribunal Superior de Justicia, Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y Bomberos del estado.
Aseguran camioneta con equipo táctico en General Terán
Las autoridades policiacas aseguraron un vehículo con equipo táctico en el municipio de General Terán.
De acuerdo a una fuente policiaca ligada a las investigaciones, señaló que se trata de una camioneta marca Ram 2500 Heavy Duty color blanco.
Aquí te presentamos la nota completa: Aseguran camioneta con equipo táctico en General Terán