Aseguran camioneta con equipo táctico en General Terán

De acuerdo a una fuente policiaca ligada a las investigaciones, señaló que se trata de una camioneta marca Ram 2500 Heavy Duty color blanco.

Las autoridades policiacas aseguraron un vehículo con equipo táctico en el municipio de General Terán.

De acuerdo a una fuente policiaca ligada a las investigaciones, señaló que se trata de una camioneta marca Ram 2500 Heavy Duty color blanco.

Señalaron que el vehículo fue localizado en una brecha de una comunidad alejada del mencionado municipio.

Señalaron que en el vehículo asegurado por las autoridades policiacas, fue encontrado en el interior y parte de la caja de la unidad, dos chalecos tácticos color negro, 20 cartuchos para arma larga; se encontraron dos cargadores para arma larga y siete objetos metálicos conocidos como poncha llantas.

Elementos de la Fiscalía del departamento de Periciales recabaron indicios donde fue asegurada la camioneta.

Informaron que elementos ministeriales realizaron las investigaciones del hallazgo del equipo táctico y el vehículo que quedó en resguardo de la Fiscalía General de la República.