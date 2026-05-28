Incendio destapa presunto centro de huachicol en Guanajuato

Un tractocamión incendiado permitió localizar un presunto centro clandestino de almacenamiento de combustible robado en Juventino Rosas

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato informó sobre el aseguramiento de un presunto centro utilizado para el almacenamiento ilegal de hidrocarburos en el municipio de Juventino Rosas, luego de un incendio registrado en un tractocamión.

El hallazgo ocurrió en la comunidad de San José de las Pilas, donde autoridades estatales y federales acudieron tras el reporte de un vehículo tipo Torton incendiándose.

Al llegar al lugar, elementos operativos localizaron una cisterna artesanal presuntamente utilizada para el almacenamiento y traslado de combustible robado.

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Aseguran cisternas y contenedores

Durante la intervención, las autoridades aseguraron dos cisternas artesanales con capacidad de 20 mil y 30 mil litros, además del tractocamión y diez contenedores de mil litros cada uno.

La dependencia explicó que debido a los daños ocasionados por el incendio no fue posible cuantificar el hidrocarburo localizado en el sitio.

El operativo fue realizado de manera coordinada entre elementos de la Secretaría de Seguridad y Paz, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Seguridad Física de Pemex.

La Secretaría de Seguridad y Paz advirtió que este tipo de centros clandestinos representan un grave riesgo para la población debido al manejo irregular de materiales altamente inflamables sin medidas adecuadas de seguridad.

Las autoridades señalaron que el incendio evidenció nuevamente el peligro que implica el almacenamiento ilegal de combustible, especialmente en zonas cercanas a comunidades y áreas productivas.

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El titular de la dependencia, Juan Mauro González Martínez, indicó que el robo de hidrocarburos no solo financia actividades delictivas, sino que también pone en riesgo la seguridad y el patrimonio de las familias guanajuatenses.

Más de 6 millones de litros asegurados en Guanajuato

De acuerdo con datos oficiales, desde el inicio de la actual administración estatal se han asegurado más de 6 millones 231 mil litros de hidrocarburo y derivados, valuados en aproximadamente 149 millones 558 mil pesos.

Además, las autoridades han detectado 46 tomas clandestinas en distintos municipios de Guanajuato.

Finalmente, el Gobierno estatal reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar de manera anónima cualquier actividad sospechosa relacionada con el robo o almacenamiento ilegal de combustible a través de la línea 089.