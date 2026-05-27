Aseguran arsenal y cocaína en pensión de tráileres en Tapachula

Fuerzas de seguridad federales aseguraron un cargamento de armas y droga durante un cateo realizado en una pensión de tráileres de Tapachula, Chiapas

Fuerzas de seguridad federales aseguraron un cargamento de armas y droga durante un cateo realizado en una pensión de tráileres de Tapachula, ciudad fronteriza con Guatemala, informaron fuentes oficiales.

La intervención ocurrió este lunes en el inmueble conocido como “La Cascada”, ubicado sobre la carretera costera, a las afueras de Tapachula, donde agentes localizaron el arsenal y los narcóticos dentro de un camión.

De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la 36 Zona Militar, fueron aseguradas 108 armas de fuego, de las cuales 104 eran cortas y cuatro largas, además de nueve paquetes con presunta cocaína y un tractocamión.

Hallan armas y droga en tráiler con chatarra

En el operativo participaron elementos del Ejército mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.

Las autoridades señalaron que la acción forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública para combatir al crimen organizado y reforzar el restablecimiento de la paz en el país.

En lo que fue el centro nocturno La Cascada, ubicado en Tapachula, soldados de la 36 Zona Militar, Armada de México, Fuerza Aérea y la Agencia de Investigación Criminal hallaron en un tráiler que transportaba chatarra, 108 armas de fuego y varios kilogramos de cocaína.

En un parte oficial se dio a conocer que durante el operativo en el lugar donde operó el centro nocturno La Cascada, soldados, marinos y elementos de la Policía Federal hallaron un tráiler que transportaba chatarra, donde iba oculta la droga y las armas.

Continúan revisiones en el inmueble

En el predio ubicado sobre la carretera federal 200, en el tramo Tapachula-Mazatán, fueron halladas 104 armas de fuego cortas, cuatro armas largas y nueve paquetes con cocaína, aunque no se precisó el peso aproximado de la droga asegurada.

Durante esta tarde, soldados y marinos continuaban con labores de descarga del tráiler que transportaba la chatarra para determinar si existen más objetos ilícitos en el vehículo.

Las armas, la droga y el tractocamión serán puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará lo procedente.

Durante el operativo no hubo personas detenidas.