IMSS anuncia diálogo con trabajadores ante manifestaciones

El director Zoé Robledo señaló que serán ocho los temas principales que se priorizarán por medio de las delegaciones para escuchar las requisiciones

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El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, aseguró este lunes que se priorizará el "diálogo abierto" con todos aquellos trabajadores que se mostraron inconformes.

Durante una conferencia matutina junto al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Robledo Aburto afirmó que se entablará el diálogo en cada delegación del IMSS para abordar al menos ocho temas fundamentales.

"Los trabajadores y las trabajadoras saben qué es lo que hace falta en cada piso, por eso escucharlos es siempre el primer paso para resolver. Van a ir junto con sus equipos a cada uno de esos hospitales, piso por piso, con el equipo para escuchar, primero para escuchar a la base trabajadora, porque son ellos al final de cuentas quienes hacen funcionar al IMSS", señaló Robledo

Afirmó que lo que buscan es escuchar a los trabajadores y no solo basarse en indicadores.

"Lo que queremos escuchar, no verlo sólo en indicadores, escucharlo directamente de los trabajadores".

Estos son los ocho temas fundamentales que priorizará el IMSS con los trabajadores

El director Zoé Robledo señaló que serán ocho los temas principales que se priorizarán por medio de las delegaciones para escuchar las requisiciones de cada uno de los hospitales.

Abasto de insumos Surtimiento de recetas médicas Situación del personal y contratos Equipo médico Mobiliario Conservación y mantenimiento de instalaciones Condiciones de trabajo Organización y gestión interna

Sin embargo, señaló que el abastecimiento de insumos médicos sería prioridad, debido a que tendrán que verificar que se encuentren en los lugares adecuados y no en un almacén.

"Tenemos que verificar que estén donde deben de estar, que no en el almacén, no en el almacén del hospital, deben de estar en donde los necesitan y en el momento que lo necesitan las trabajadoras y los trabajadores".

Mencionó que sobre las recetas médicas se llevará a cabo una revisión de inventarios en farmacias, medicamentos faltantes, claves agotadas y distribución oportuna entre almacenes.

En cuestiones administrativas, se le dará seguimiento a las bolsas de trabajo, cobertura de vacantes y necesidades de médicos, médicas y personal de enfermería.

“El IMSS prepara 1.2 millones diarios de raciones de alimento para los trabajadores en su turno y también para los pacientes en el hospital”.

También señaló que se llevará a cabo la revisión del funcionamiento del equipo médico y propio mobiliario, entre los que abarcan sillas, escritorios, consultorios y mobiliario administrativo en hospitales y unidades médicas.

Con esto, buscan fortalecer la supervisión hospitalaria, con recorridos de los directores por los pisos y áreas de las clínicas, así como las condiciones en que se mantienen tanto pacientes como personal médico.

“Hemos planteado desde hace mucho tiempo que siempre se tiene que entrar por urgencias y todos los directores y directoras de hospital pasar revista piso por piso para poder identificar a tiempo cuando algo pueda estar fallando”

Manifestantes del IMSS bloquean avenidas del Área Metropolitana

Las manifestaciones por parte de trabajadores inconformes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continuaron este lunes y en esta ocasión decidieron realizar varios bloqueos en diversos puntos del Área Metropolitana.