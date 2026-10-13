Manifestantes del IMSS bloquean avenidas del Área Metropolitana

Al menos tres grupos de manifestantes del IMSS bloquearon importantes arterias de la ciudad exigiendo mejoras en sus condiciones laborales

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Las manifestaciones por parte de trabajadores inconformes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continuaron este lunes y en esta ocasión decidieron realizar varios bloqueos en diversos puntos del Área Metropolitana.

Uno de estos se ubica en el cruce de las avenidas Universidad y Porfirio Díaz, en el municipio de San Nicolás, donde elementos de tránsito comenzaron a desviar el tráfico, lo que generó grandes embotellamientos.

Otro bloqueo más es en el cruce de Lincoln, José María Cándia y Ruiz Cortínez, cerca de la clínica 34, donde la circulación está totalmente cerrada por los inconformes.

Uno de los momentos más tensos fue frente a la clínica 33, ubicada en el cruce de Constitución con Félix U. Gómez, donde los empleados de la salud bloquearon justo frente a la clínica durante algunos minutos.

Posteriormente, avanzaron cerca del cruce con Eugenio Garza Sada y la incorporación al carril expres, donde se generó un caos vial, pues todas las salidas estaban bloqueadas.

En el lugar hubo personal de tránsito de Monterrey que resguardó a los inconformes y dialogó con ellos para intentar afectar lo menos posible la vialidad. Tras unos minutos de negociación, el colectivo liberó el paso al carril expres.

También hubo reporte de bloqueo en la clínica 21, ubicada sobre la avenida Cuauhtémoc, en el centro de Monterrey.

¿Por qué protestan los médicos del IMSS?

Recordemos que los empleados tienen ya varios días exigiendo mejoras en sus condiciones laborales, entre las que resalta un aumento de sueldo justo, pues el que supuestamente había negociado el sindicato les parece insuficiente.

Además, señalaron las malas condiciones en las que operan, pues muchos médicos laboraron en verano sin aire acondicionado, sin olvidar la carencia en el suministro de insumos médicos y medicamentos.