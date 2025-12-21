Impacta Tren Interoceánico a tráiler en cruce de Chiapas

El impacto también generó daños visibles en la locomotora del tren, obligando a suspender temporalmente el paso ferroviario

Un tráiler de carga colisionó con un tren de pasajeros del Tren Interoceánico este sábado en un cruce ferroviario ubicado a la altura de la comunidad de Cardona, en el municipio de Pichucalco, Chiapas. El incidente no dejó pasajeros lesionados, de acuerdo con información oficial, aunque provocó daños materiales y la activación de protocolos de atención.

Cómo ocurrió el choque entre el tráiler y el Tren Interoceánico

La unidad de carga fue alcanzada por la máquina ferroviaria justo en la parte trasera, provocando que la pipa terminara volcada a un costado del cruce. El impacto también generó daños visibles en la locomotora del tren, obligando a suspender temporalmente el paso ferroviario mientras se realizaban las maniobras de auxilio y retiro de las unidades.

Autoridades locales y cuerpos de emergencia acudieron al sitio para asegurar la zona y evitar riesgos adicionales, especialmente por el tipo de carga que transportaba el tráiler. El cierre del cruce fue preventivo y se mantuvo hasta que las condiciones permitieron restablecer la circulación de manera segura.

Estado de salud del conductor del tráiler lesionado

El conductor del vehículo pesado fue el único lesionado de consideración. Inicialmente recibió atención médica en el municipio de Juárez, donde fue estabilizado por paramédicos antes de ser trasladado a un hospital en Reforma, Chiapas.

En la valoración médica se confirmaron fracturas severas en muñeca y antebrazo, por lo que su estado de salud fue catalogado como delicado. Hasta el último informe, permanece bajo observación especializada debido a la gravedad de las lesiones.

Qué pasó con los pasajeros del Tren Interoceánico

Uno de los puntos clave del incidente fue la situación de los pasajeros. De acuerdo con información oficial, las 148 personas que viajaban a bordo del tren resultaron ilesas, sin reportes de golpes o lesiones tras el impacto.

El Ferrocarril Interoceánico activó de inmediato su plan de contingencia, brindando atención conforme a los protocolos de seguridad. Para garantizar la continuidad del traslado, se envió otro tren y unidades de autobús que permitieron a los pasajeros continuar hacia sus destinos finales.

¿Qué rutas tiene el Tren Interocéanico del Istmo de Tehuantepec?

El Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es uno de los proyectos ferroviarios más relevantes del sur del país. Impulsado durante la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, conecta regiones clave de Chiapas, Veracruz y Tabasco.

Actualmente opera a través de tres líneas principales:

Línea Z, que va de Salina Cruz a Coatzacoalcos;

Línea FA, que conecta Coatzacoalcos con Palenque;

Línea K, que cubre el trayecto de Ixtepec a Ciudad Hidalgo, cuyo primer tramo fue inaugurado recientemente.

Este sistema ferroviario busca reactivar antiguas vías para el transporte de pasajeros y fortalecer la movilidad regional. Incidentes como el ocurrido en Pichucalco subrayan la necesidad de reforzar la cultura de prevención en cruces ferroviarios y la coordinación entre transporte carretero y ferroviario.