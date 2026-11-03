Identifican a pilotos fallecidos de caída de avioneta en Pachuca

Tras el impacto, la avioneta se incendió en las inmediaciones de la avenida El Tezontle. Bomberos y personal de Protección Civil sofocaron las llamas

Protección Civil de Hidalgo identificó preliminarmente al piloto y al copiloto que murieron el lunes 2 de noviembre de 2026 al desplomarse una avioneta en Pachuca. La aeronave se dirigía a Cuernavaca, Morelos, y cayó durante el ascenso inicial, cerca de una zona comercial de Venta Prieta.

Identifican de manera preliminar a los tripulantes

En la tarjeta informativa SSPCyGR-305-2026, la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Hidalgo identificó a Moisés González Meléndez como piloto y a José Jaime Jarquín Ramos como copiloto. La identificación formal quedó a cargo de las autoridades ministeriales como parte de las diligencias por el accidente.

Tras el impacto, la avioneta se incendió en las inmediaciones de la avenida El Tezontle. Bomberos y personal de Protección Civil sofocaron las llamas. Una vez controlado el fuego, los equipos de emergencia localizaron a los dos tripulantes dentro de la aeronave.

La avioneta cayó cerca de la pista tras despegar

La aeronave despegó a las 9:30 horas del Aeropuerto Ingeniero Juan Guillermo Villasana de Pachuca. Su última señal se registró a las 9:31 horas. Según la información de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), cayó a unos 500 metros de la cabecera 21 de la pista.

Se trataba de una Cessna T210N monomotor, con matrícula XB-AZG, operada por Grupo Aeroespacial Avspace, una empresa dedicada a la capacitación aeronáutica con base en Cuernavaca.

Las autoridades aeronáuticas y ministeriales iniciaron diligencias para esclarecer el accidente. La causa del desplome sigue pendiente de determinación oficial.