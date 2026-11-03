Avioneta cae y se incendia en Pachuca; mueren dos personas

Dos personas murieron luego de que una avioneta con matrícula XB-AZG se desplomara y se incendiara en la colonia Venta Prieta, en Pachuca, Hidalgo

Dos personas murieron la mañana de este lunes 2 de noviembre luego de que una avioneta se desplomara sobre la avenida El Tezontle, en la colonia Venta Prieta de Pachuca, Hidalgo, y se incendiara tras el impacto.

La aeronave, con matrícula XB-AZG, cayó a la altura de la calle de los Minerales, cerca de una tienda de autoservicio y a unos metros de las instalaciones de la 18 Zona Militar.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas viajaban a bordo de la avioneta y fallecieron en el lugar. También trascendió que una tercera persona habría resultado lesionada, aunque este dato no ha sido confirmado por las autoridades.

Tras el desplome, la aeronave comenzó a incendiarse y generó una columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron inicialmente para atender la emergencia, combatir el fuego y acordonar el área. Al operativo se incorporaron policías estatales y municipales, así como personal de Protección Civil de Pachuca, Villa de Tezontepec y Zapotlán.

También llegaron integrantes del Cuerpo de Bomberos de Hidalgo y paramédicos de la Cruz Roja para apoyar en las labores de emergencia.

Cierran avenida mientras investigan las causas

La avenida El Tezontle fue cerrada a la circulación para permitir el trabajo de los cuerpos de emergencia y las autoridades ministeriales.

Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes y recabar indicios sobre el accidente.

Hasta el momento, no se ha informado la identidad de las dos personas fallecidas, ni el origen o destino del vuelo. Tampoco se han establecido las causas que provocaron que la avioneta se desplomara.