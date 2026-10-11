Huracán Simón categoría 4: Protección Civil emite recomendaciones

El huracán Simón se mantiene en categoría 4 y genera condiciones meteorológicas adversas en las costas del Pacífico mexicano, por lo que Protección Civil llamó a la población de Colima, Jalisco y Michoacán a extremar precauciones y atender las indicaciones de las autoridades.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a las 06:00 horas el centro del ciclón se localizó a 195 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, y a 355 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El #Huracán 🌪️ #Simón de categoría 4, a las 03h se localizó a 205 km al sur de Manzanillo, #Colima, y a 375 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, #Jalisco. ⚠️ Si vives en costas de Colima, Jalisco o Michoacán: aléjate de playas, ríos y zonas bajas, no cruces vados ni arroyos, ten lista tu mochila de emergencia y sigue las indicaciones de Protección Civil. — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 10, 2026

El fenómeno presenta vientos sostenidos de 240 kilómetros por hora y rachas de hasta 290 kilómetros por hora.

¿Qué efectos provocará el huracán Simón?

La circulación del huracán Simón ocasiona lluvias extraordinarias en Colima, puntualmente torrenciales en Jalisco y Michoacán, así como puntualmente muy fuertes en Nayarit y Guerrero.

Además, se pronostican rachas de viento de hasta 130 kilómetros por hora en las costas de Jalisco y Colima, oleaje de hasta ocho metros y una marea de tormenta de hasta dos metros en la costa de Colima.

Ante estas condiciones, las autoridades mantienen el llamado a la población para evitar actividades que puedan poner en riesgo su integridad.

Protección Civil emite recomendaciones ante el huracán Simón

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, recomendó seguir las indicaciones oficiales y evacuar oportunamente las zonas de riesgo.

Entre las principales medidas preventivas se encuentran:

Atender de inmediato las indicaciones de evacuación preventiva emitidas por las autoridades.

Dirigirse al refugio temporal habilitado más cercano si se habita en una zona de riesgo, siguiendo las rutas seguras establecidas.

No esperar a que las condiciones meteorológicas empeoren para evacuar.

Seguir las instrucciones de Protección Civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

Asimismo, las autoridades exhortaron a quienes viven en las costas de Colima, Jalisco y Michoacán a alejarse de playas, ríos y zonas bajas, evitar cruzar vados y arroyos, y preparar una mochila de emergencia.