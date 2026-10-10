Se intensifica huracán 'Simon' a categoría 4 en el Pacífico

El huracán registra vientos de hasta 240 km/h frente a Colima y Michoacán mientras perfila su impacto en las costas de Jalisco.

El huracán Simon continúa fortaleciéndose peligrosamente y se ha intensificado a un huracán mayor de categoría 4, mientras se desplaza frente a las costas de los estados de Michoacán y Colima. Su amplia circulación está generando condiciones meteorológicas severas, destacando lluvias torrenciales en el occidente del territorio nacional y un fuerte oleaje en el litoral.

Actualmente, el centro del sistema se localiza a 245 km al sur de Manzanillo, Colima, y a 415 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. El meteoro presenta un desplazamiento hacia el norte a 11 km/h, con vientos máximos sostenidos de 195 km/h, rachas de hasta 240 km/h y una presión mínima central de 952 hPa.

Pronóstico de lluvias y efectos en la región

Las bandas nubosas del huracán provocan precipitaciones de gran intensidad en diversas zonas del país:

Lluvias torrenciales (150 a 250 mm): En las regiones costeras y oeste de Guerrero , así como en la costa y este de Michoacán.

En las regiones costeras y oeste de , así como en la costa y este de Lluvias intensas (75 a 150 mm): En el estado de Colima.

En el estado de Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (50 a 75 mm): En las zonas este y sur de Jalisco.

En las zonas este y sur de Oleaje elevado: De 3.5 a 4.5 metros de altura en las costas de Michoacán y Guerrero; de 2.5 a 3.5 metros en Colima; y de 1.5 a 2.5 metros en Jalisco.

Trayectoria y evolución pronosticada

De acuerdo con los modelos de pronóstico meteorológico, Simon mantendrá la categoría 4 durante las próximas horas antes de impactar el territorio nacional:

10 de octubre (06:00 h): Se ubicará a 185 km al sur-suroeste de Manzanillo y a 170 km al suroeste de Punta San Telmo , con vientos de hasta 270 km/h.

Se ubicará a 185 km al sur-suroeste de Manzanillo y a 170 km al suroeste de , con vientos de hasta 270 km/h. 10 de octubre (18:00 h): Alcanzaría su máxima intensidad con vientos de hasta 305 km/h, situado a 110 km al sur-suroeste de Manzanillo y a 155 km al oeste de Punta San Telmo.

Alcanzaría su máxima intensidad con vientos de hasta 305 km/h, situado a 110 km al sur-suroeste de Manzanillo y a 155 km al oeste de Punta San Telmo. 11 de octubre (06:00 h): Se prevé que toque tierra sobre Jalisco a 15 km al este-noreste de Playa Pérula , manteniendo la categoría 4.

Se prevé que toque tierra sobre Jalisco a 15 km al este-noreste de , manteniendo la categoría 4. 11 de octubre (08:00 h): Ya en tierra sobre el estado de Nayarit, a 60 km al sur-sureste de San Blas, se degradará rápidamente a huracán categoría 1.

Zonas de vigilancia y recomendaciones

Las autoridades mantienen activas zonas de prevención y vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit, incluyendo las Islas Marías, así como alertas por tormenta tropical hacia Lázaro Cárdenas.

Se exhorta a la población en general, así como a la navegación marítima en las zonas de los estados mencionados, a extremar precauciones, atender los avisos del Sistema Nacional de Protección Civil y seguir las recomendaciones de seguridad ante el inminente impacto del ciclón.