 Huracán 'Helene' causa estragos en Quintana Roo tras su paso

La zona norte del estado de Quintana Roo, sufrió graves afectaciones tras el paso del huracán Helene, que alcanzó la categoría 1 mientras se desplazaba por el mar Caribe.

Cancún, uno de los destinos turísticos más importantes del país, fue uno de los puntos más afectados, con reportes de inundaciones severas, interrupciones en el servicio eléctrico, y la cancelación de numerosos vuelos en su aeropuerto internacional.

Las primeras afectaciones se registraron desde las primeras horas del miércoles, cuando el huracán impactó en las costas de Quintana Roo, aunque el ojo de la tormenta permaneció en el mar.

Las lluvias torrenciales y los vientos huracanados provocaron la caída de árboles y severas inundaciones tanto en la ciudad de Cancún como en su zona hotelera.

Municipios como Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos y Cozumel también fueron puestos en alerta roja debido a los peligros que presentaba el huracán.

🚨🇲🇽HURRICANE HELENE UPDATE



Quintana Roo, Mexico:



- Massive flood and Material damage reported

- Cancun hotel area severely affected



No loss of life reported



Assessment and recovery efforts underway#HurricaneHelene #QuintanaRoo #Cancun #Hurricane #mexico pic.twitter.com/bv6VpAY0Sa