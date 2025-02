Reinaugura Ivonne su comité de gestoría en Aztlán

“A consecuencia de las lluvias del año pasado, se cayeron unos locales que estaban cercanos a nuestro comité de gestoría y comenzamos a buscar en dónde instalarnos, pero decidimos esperar a que reestablecieran y reconstruyeran ya que nuestra gente nos tiene plenamente ubicados en este lugar; pero no porque no teníamos un comité no andábamos en la calle, andábamos todos los días recorriendo sus secciones, sus colonias, trabajando por ustedes.

“Ahora ya tenemos un lugar en donde recibir a la gente, donde puedan ser atendidos como ustedes se merecen, un lugar digno para todos ustedes y una oficina con muchos servicios para toda la comunidad, estoy muy contenta de poder reabrir nuevamente para servirlos”, dijo Ivonne Álvarez.