Hallan con vida a tres adolescentes desaparecidos en Guadalajara

Tras nueve días de búsqueda, Justhin, Jordan y Christopher fueron localizados con vida y ya se encuentran de regreso con sus familias

Los adolescentes Justhin Enrique, de 15 años; Jordan Isaac, de 14, y Christopher Alfredo, de 13, fueron localizados con vida luego de permanecer desaparecidos durante nueve días en Guadalajara.

Los tres menores ya se encuentran con sus familias, quienes confirmaron su regreso y agradecieron el apoyo recibido durante la búsqueda.

La Fiscalía investigaba posible reclutamiento

Las investigaciones contemplaban como una de las líneas de investigación el posible reclutamiento forzado, luego de que la última información disponible indicaba que los adolescentes habían comentado que viajarían a trabajar a la sierra y posteriormente fueron vistos en compañía de una persona desconocida.

Los menores desaparecieron el pasado 30 de junio, después de asistir a la ceremonia de graduación de la Secundaria Técnica 113, hecho que motivó una intensa movilización de familiares, autoridades y ciudadanos para difundir sus fichas de búsqueda.

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Familias agradecen el apoyo

Janeth Molina, madre de Justhin, confirmó que su hijo regresó sano y salvo y expresó su agradecimiento a quienes colaboraron compartiendo información, enviando mensajes y manteniendo la búsqueda activa.

La mujer señaló que, por el momento, no podía ofrecer detalles sobre las circunstancias del regreso de su hijo, aunque indicó que llegó a su domicilio alrededor de las cuatro de la madrugada.

Por su parte, Olivia Raquel Enríquez, tía de Jordan, también confirmó que el adolescente volvió a casa y agradeció el respaldo de la ciudadanía y de los medios de comunicación por ayudar a difundir el caso.

Durante los nueve días de búsqueda, familiares y amigos realizaron manifestaciones, recorridos y campañas en redes sociales para exigir la localización de los menores, un caso que generó una amplia muestra de solidaridad entre la población.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cómo fueron localizados los tres adolescentes ni las circunstancias en las que regresaron con sus familias.