Desaparecen seis jóvenes en Jalisco tras graduaciones

Seis jóvenes permanecen desaparecidos en el estado de Jalisco luego de perder contacto con sus familias entre el 25 y el 30 de junio

Seis jóvenes desaparecieron en Puerto Vallarta y Guadalajara entre el 25 y 30 de junio tras ceremonias de graduación; la Fiscalía investiga posible reclutamiento criminal.

Seis jóvenes fueron reportados como desaparecidos en Jalisco en un periodo de menos de una semana, entre el 25 y el 30 de junio, en hechos ocurridos en Puerto Vallarta y Guadalajara, en el contexto de sus ceremonias de graduación escolar.

Las autoridades estatales mantienen como principal línea de investigación un posible reclutamiento por parte de organizaciones delictivas, de acuerdo con la Fiscalía de Jalisco y la vicefiscal de Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas.

Desapariciones en Puerto Vallarta

El primer caso corresponde a tres jóvenes identificados como Flor Joselin Espinoza Contreras, de 18 años; José Israel Ramos Mejía, de 17; y Elvira Monserrat Guzmán Mascorro, de 14, quienes fueron vistos por última vez el 25 de junio en la zona de El Zancudo, en la delegación Ixtapa, municipio de Puerto Vallarta.

De acuerdo con testimonios de familiares, los adolescentes se dirigían a su ceremonia de graduación cuando perdieron contacto con ellos mientras esperaban transporte público.

Posteriormente, habrían mantenido comunicación telefónica en la que afirmaban encontrarse bien, pero indicaban que no podían regresar, e incluso solicitaron retirar fichas de búsqueda, lo cual fue rechazado por las autoridades.

Desapariciones en Guadalajara

El segundo grupo está conformado por tres adolescentes de 14 y 15 años, identificados como Justhin Enrique Torres Sandoval, Jordan Isaac García López y Christopher Alfredo Sandoval Muñoz, quienes desaparecieron el 30 de junio en la colonia Lomas del Paraíso, en Guadalajara, horas después de su graduación en la Secundaria Técnica 113.

Familiares señalaron que los jóvenes mencionaron la posibilidad de ir a trabajar a la sierra durante un periodo de varios meses, y en uno de los casos se recibió un mensaje de despedida antes de perder contacto.

Investigación por posible reclutamiento

La vicefiscal informó que existen indicios que orientan la investigación hacia un posible reclutamiento por parte del crimen organizado, aunque aclaró que no hay elementos concluyentes para determinar si fue forzado o voluntario.

La Fiscalía de Jalisco también ha solicitado colaboración a autoridades de Colima y Michoacán ante la posibilidad de que los jóvenes hayan sido trasladados fuera del estado.

Las fichas de búsqueda continúan activas a nivel nacional mientras se mantienen los operativos para localizar a los seis jóvenes desaparecidos.