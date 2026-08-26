Graciela Domínguez asume gubernatura interina de Sinaloa

Aseguró que esta decisión del pleno la asume debido a que Sinaloa necesita certeza ante una administración presente para recuperar la tranquilidad de todos

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Graciela Domínguez Nava asumió este martes el cargo como gobernadora interina de Sinaloa, luego de la repentina solicitud de Rubén Rocha Moya para ausentarse de nueva cuenta de su cargo.

Luego de recibir una mayoría aprobada por el pleno del Congreso del Estado, Domínguez Nava afirmó que su prioridad al frente de la entidad "será la paz".

"Nuestra prioridad será la paz, no de discurso, sino una paz que se sienta en las calles y en las comunidades, en las escuelas, en los negocios, en los campos y en nuestras costas, en los caminos y en los hogares", externó.

Mencionó que el objetivo de generar un ambiente pacífico en la entidad será que las familias sinaloenses vivan sin miedo.

"La paz que queremos para Sinaloa debe caminar de la mano de la justicia, porque la paz no es solamente la ausencia de violencia; la paz también significa vivir con derechos, con oportunidades, con instituciones cercanas y con la certeza de que todas y todos somos iguales ante la ley", aclaró.

Aseguró que esta decisión del pleno la asume debido a que Sinaloa necesita certeza ante una administración presente para recuperar la tranquilidad.

"Convencida de que Sinaloa necesita certeza, instituciones fuertes, un gobierno presente y una sociedad que pueda recuperar la tranquilidad y la confianza", explicó.

Esto sucede después de que Rubén Rocha Moya regresó a la gubernatura de Sinaloa este viernes, después de permanecer separado del cargo durante más de tres meses tras solicitar licencia en mayo, en medio de los señalamientos de autoridades de Estados Unidos.

Dicha decisión generó cuestionamientos políticos, incluida la presidenta de México, por lo que solicitó otra licencia para su cargo.

Finalmente, el 23 de agosto, el Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad la licencia temporal de Rocha Moya durante una sesión extraordinaria.

Graciela Domínguez, designada gobernadora interina de Sinaloa

El Congreso del Estado de Sinaloa designó a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina, ante la licencia indefinida aprobada para Rubén Rocha Moya.

En una sesión extraordinaria, los diputados locales emitieron 31 votos a favor, seis en contra y tres votos no ejercidos para designar a la extitular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura como mandataria interina de Sinaloa.