Graciela Domínguez, designada gobernadora interina de Sinaloa

La presidenta Claudia Sheinbaum avaló que la funcionaria asuma el mando del estado en lugar del gobernador con licencia

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El Congreso del Estado de Sinaloa designó a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina, ante la licencia indefinida aprobada para Rubén Rocha Moya.

En una sesión extraordinaria, los diputados locales emitieron 31 votos a favor, seis en contra y tres votos no ejercidos para designar a la extitular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura como mandataria interina de Sinaloa.

"Con 31 votos a favor, seis votos en contra, por mayoría se aprueba el dictamen en lo general y constando este un solo artículo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, se tiene acordado por lo particular".

Previamente, los diputados propusieron a la exfuncionaria como posible candidata para ocupar el cargo, siendo la única.

"Se nombra gobernadora interina del Estado de Sinaloa, a la ciudadana Graciela Domínguez Nava, quien deberá ejercer dicho cargo a partir de su toma de protesta".

En caso de ser avalada, Domínguez Nava rendirá protesta como encargada del Ejecutivo estatal.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum avaló que la funcionaria asuma el mando del estado en lugar del gobernador con licencia.

“Esta gobernadora interina es una mujer que tiene la capacidad para cumplir con el trabajo”.

¿Quién es Graciela Domínguez Nava, gobernadora interina de Sinaloa?

Graciela Domínguez Nava, nacida el 18 de febrero de 1976 en El Rosario, Sinaloa, es socióloga, docente y política mexicana. Su trayectoria combina el activismo social, el trabajo legislativo y cargos en la administración pública estatal.

Su carrera partidista comenzó en 1999 dentro del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Durante su militancia ocupó distintos cargos, entre ellos consejera estatal, integrante del Comité Ejecutivo Estatal en Sinaloa, delegada nacional e integrante del Comité Ejecutivo Municipal del PRD en Culiacán.

Entre 2004 y 2007 fue coordinadora de Comunicación y Vinculación Social del grupo parlamentario del PRD en el Congreso de Sinaloa. En 2007 llegó por primera vez al Congreso local como diputada de la LIX Legislatura, donde coordinó la bancada perredista.

Entre 2011 y 2012 fue jefa de la Unidad de Atención a los Afectados de la Presa Picachos, en el Ayuntamiento de Mazatlán.

En 2013 dejó el PRD y se incorporó a Morena. Cinco años después regresó al Congreso de Sinaloa como diputada de la LXIII Legislatura para el periodo 2018-2021.

Durante esa etapa asumió posiciones de peso dentro del Congreso: fue presidenta de la Junta de Coordinación Política, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena y presidenta de la Comisión de Fiscalización.

El 1 de noviembre de 2021, tras la llegada de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, Domínguez Nava fue designada secretaria de Educación Pública y Cultura (SEPyC).

Permaneció en el cargo hasta febrero de 2024, cuando presentó su renuncia para buscar una candidatura a diputada federal. Durante su gestión, el Congreso estatal destacó avances en materia educativa y la implementación de políticas relacionadas con la Nueva Escuela Sinaloense.

En las elecciones de 2024, Domínguez Nava obtuvo una diputación federal por el Distrito 1 de Sinaloa, con cabecera en Mazatlán, como candidata de Morena y sus aliados.

Durante 2026, Domínguez Nava se registró para participar en el proceso interno de Morena para definir a quien encabezaría la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación en Sinaloa, una posición vinculada con la futura candidatura del partido para la elección de 2027. Entre los perfiles que participaron también estuvieron la senadora Imelda Castro, María Teresa Guerra Ochoa, Estrella Palacios y Jesús Ibarra, entre otros.