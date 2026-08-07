FGR afirma que Ángel Aguirre desapareció pruebas: caso Ayotzinapa

Aseguró que la Fiscalía General de la Justicia cuenta con las pruebas necesarias para acreditar que el exmandatario estatal giró esta orden de manera directa

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La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este jueves que el exgobernador de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre Rivero, ordenó desaparecer evidencia relacionada con el caso Ayotzinapa.

Durante una conferencia de prensa, la fiscal Ernestina Godoy detalló que el día 26 de septiembre de 2014 el autobús en el que viajaba el grupo de normalistas de la escuela rural Raúl Isidro Burgos fue captado por cámaras de videovigilancia al exterior del Palacio de Justicia de Iguala cuando fue detenido por autoridades municipales y estatales.

Aunque las primeras versiones señalaron que no existía tal material, las nuevas investigaciones señalaron que fue hasta enero de 2026 cuando esto fue desmentido.

"Las primeras versiones oficiales señalaron que dicho material no existía por presuntas faltas técnicas del sistema. Sin embargo, diligencias posteriores acreditaron que esa versión era falsa".

También mencionó que en mayo de 2026, otro testigo protegido confirmó la existencia de las videograbaciones, las cuales fueron entregadas al exmandatario estatal de Guerrero.

"Un segundo testigo protegido robusteció dicho testimonio al señalar que Ángel "N" ordenó, en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno, desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Iguala".

Aseguró que la Fiscalía General de la Justicia cuenta con las pruebas necesarias para acreditar que el exmandatario estatal giró esta orden de manera directa a servidores públicos estatales de alto nivel.

Además, aseguró que su detención se llevó a cabo con "pleno respeto a sus derechos humanos".

Aprehenden al exgobernador Ángel Aguirre por caso Ayotzinapa

El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue detenido este jueves por autoridades federales por su presunta implicación en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

A través de la Fiscalía General de la República (FGR) se dio a conocer que el exmandatario estatal aparentemente ocultó evidencias que podrían dar con la ubicación de los 43 normalistas.