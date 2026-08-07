Aprehenden al exgobernador Ángel Aguirre por caso Ayotzinapa

El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue detenido este jueves por autoridades federales por su presunta implicación en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

A través de la Fiscalía General de la República (FGR) se dio a conocer que el exmandatario estatal aparentemente ocultó evidencias que podrían dar con la ubicación de los 43 normalistas.

Como parte del nuevo modelo de investigación, la @FGRMexico desarrolló el reanálisis de las actuaciones existentes en el caso de la desaparición de 43 normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, que implicaron nuevos actos de investigación… pic.twitter.com/2ryHMkdJDN — FGR México (@FGRMexico) August 6, 2026

La dependencia afirma que esto se debe a que nuevas investigaciones permitieron acreditar la participación del exmandatario estatal en el caso.

¿Quién es Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero?

Ángel Aguirre Rivero es un político mexicano que gobernó el estado de Guerrero en dos ocasiones.

En 1996 asumió por primera vez la gubernatura de Guerrero como parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como mandatario sustituto, luego de la salida de Rubén Figueroa Alcocer.

Después retomó el poder con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), con el que ganó la elección para gobernador en 2011 al frente de una coalición de izquierda.

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se registró durante su administración, ocurrida la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en México.

Ante la presión ejercida por el caso, Aguirre Rivero solicitó licencia al cargo y presentó su renuncia en octubre de 2014, con el argumento de facilitar las investigaciones sobre los hechos.