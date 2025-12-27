Familiares reciben cuerpos del accidente aéreo en Toluca

La entrega de los restos se llevó a cabo tras finalizar los estudios de confronta genética, los cuales fueron necesarios

A once días del accidente aéreo registrado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca, familiares de las víctimas acudieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para recibir los cuerpos de sus seres queridos, luego de que concluyeran los procesos de identificación forense.

La entrega de los restos se llevó a cabo tras finalizar los estudios de confronta genética, los cuales fueron necesarios debido al estado en que quedaron las víctimas tras el desplome del jet privado tipo Cessna Citation III, ocurrido el pasado 15 de diciembre en la comunidad de San Pedro Totoltepec, en los límites entre Toluca y San Mateo Atenco.

Desde temprana hora, familiares arribaron a las instalaciones de la Fiscalía Regional para completar los trámites legales correspondientes, posteriormente, los cuerpos fueron trasladados en carrozas fúnebres a distintos servicios funerarios, principalmente en la Ciudad de México, donde se realizarán ceremonias privadas de despedida.

¿Cómo ocurrió el accidente?



De acuerdo con los reportes oficiales, la aeronave, con matrícula XA-PRO, había despegado de Acapulco, Guerrero, con destino a Toluca, minutos antes del aterrizaje, el jet perdió el control y terminó impactándose en una zona industrial, lo que provocó un incendio de gran magnitud que fue atendido por cuerpos de emergencia locales y estatales.

El accidente aéreo dejó un saldo de 10 personas fallecidas, entre ellas ocho pasajeros y dos integrantes de la tripulación, entre las víctimas se encontraban menores de edad y varios adultos, algunos pertenecientes a una misma familia, lo que incrementó el impacto de la tragedia.

Investigaciones siguen continuando

La Fiscalía del Estado de México, en coordinación con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), mantiene abierta la investigación para determinar las causas del accidente.

Los peritajes incluyen el análisis de restos de la aeronave, condiciones meteorológicas y posibles fallas mecánicas.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer un informe preliminar, sin embargo, han reiterado que las indagatorias continúan y que los resultados se harán públicos una vez que concluyan los estudios técnicos, mientras tanto, los familiares de las víctimas finalmente pudieron iniciar el proceso de duelo, a la espera de que se esclarezcan los hechos que derivaron en una de las tragedias aéreas más recientes en el Valle de Toluca.