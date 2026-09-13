Explosión en Álvaro Obregón suma uno más: van 2 muertos

Una explosión en un puesto de comida de Álvaro Obregón dejó dos muertos y 14 heridos; autoridades investigan una acumulación de gas

La explosión registrada en un puesto de comida de la colonia Olivar del Conde Primera Sección, en la alcaldía Álvaro Obregón, dejó hasta el momento dos personas fallecidas y 14 lesionadas, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La Alcaldía Álvaro Obregón informó que el primer dictamen pericial apunta a una acumulación de gas como la principal causa del siniestro ocurrido en la colonia Minas de Cristo.

La autoridad local aclaró que la detonación no se originó dentro de la taquería “La Bajadita”, sino en el inmueble contiguo. La onda expansiva alcanzó el establecimiento de comida y otros predios ubicados en los alrededores.

Personal ministerial y pericial de la Fiscalía CDMX trabaja para establecer con precisión las circunstancias que provocaron la explosión.

En las diligencias participan especialistas en incendios y explosiones, instalaciones de gas, ingeniería y arquitectura, quienes realizan los estudios correspondientes para determinar las condiciones que llevaron al siniestro.

Debido a que durante la noche no había condiciones de seguridad adecuadas para continuar con las labores operativas, las inspecciones fueron programadas para realizarse durante el sábado.

Evalúan daños en inmuebles afectados

En las labores participan la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como la Secretaría de Vivienda y Protección Civil de la demarcación.

Las autoridades llevan a cabo una evaluación de las condiciones estructurales de las construcciones afectadas, en coordinación con el gobierno central de la Ciudad de México.

La emergencia ocurrió en el cruce de Avenida Alta Tensión y Jacintos, donde la detonación provocó el colapso parcial de un local comercial y dejó inicialmente el reporte de una persona fallecida.

Ocho personas fueron rescatadas con vida y trasladadas de urgencia a hospitales cercanos para recibir atención médica especializada.

Tras la alerta, equipos de auxilio y rescate desplegaron trabajos de remoción de escombros en la zona poniente, bajo la coordinación del jefe de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova.

El personal técnico permanece en el lugar para descartar riesgos adicionales y continuar con las investigaciones sobre las causas y consecuencias de la explosión.

Además de los trabajos periciales, personal de Atención a Víctimas proporciona acompañamiento a las personas afectadas y a sus familias.