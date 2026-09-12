Deja un muerto explosión por fuga de gas en Álvaro Obregón

Equipos de emergencia rescataron a varias víctimas de los escombros y mantienen acordonada la zona en la alcaldía Álvaro Obregón.

Una severa explosión provocada presuntamente por la fuga en un tanque de gas se registró en un negocio de comida en la alcaldía Álvaro Obregón, ocasionando el colapso parcial de la estructura y un saldo preliminar de una persona fallecida y al menos 8 personas heridas.

El percance ocurrió en el establecimiento de tacos "La Bajadita", ubicado en la zona de la colonia Minas de Cristo y Olivar del Conde. La fuerza de la onda expansiva destruyó por completo el inmueble comercial y causó daños considerables en una vivienda contigua.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y equipos de socorro acudieron de inmediato al sitio para iniciar las maniobras de auxilio. En el lugar se logró el rescate de las víctimas atrapadas entre los escombros, quienes fueron canalizadas a distintos nosocomios para recibir atención médica especializada.

Los cuerpos de rescate y Protección Civil mantienen acordonada la zona y continúan con los trabajos de remoción de escombros y búsqueda en el sitio para descartar la presencia de más personas atrapadas.