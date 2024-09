 España rechaza asistir a toma de posesión de Sheinbaum

El Gobierno de España considera 'inaceptable' que el Rey Felipe VI no haya sido invitado a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum.

El Gobierno de España ha expresado su descontento y rechazo ante la decisión de México de no invitar al Rey Felipe VI a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta electa el próximo 1 de octubre.

A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el país europeo calificó de “inaceptable” que no se haya extendido una invitación al monarca, lo que ha llevado a la decisión de no participar en la ceremonia de cambio de poder.

El comunicado destaca que, por tradición, la invitación a eventos de este tipo suele estar dirigida al jefe de Estado, en este caso el Rey de España, lo que habría generado malestar en Madrid.

El desaire, que afecta directamente la diplomacia entre ambos países, ha llevado a que España no envíe a ningún representante a la toma de protesta, marcando un punto de tensión en las relaciones bilaterales que ya estaban afectadas por diferencias previas.

En 2022, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había declarado una "pausa" en las relaciones diplomáticas con España. Esta medida fue en respuesta a la negativa del país europeo de disculparse por los abusos cometidos contra los pueblos indígenas durante la conquista y la Colonia.

La exigencia de disculpas, que sigue vigente bajo la nueva administración de Claudia Sheinbaum, ha sido motivo de fricción entre ambas naciones.

El incidente con la toma de posesión de Sheinbaum suma una nueva dimensión a este conflicto. Aunque Sheinbaum ha reafirmado su apoyo a la solicitud de disculpa de España, también ha reconocido la necesidad de mantener relaciones diplomáticas abiertas y ha instado a que el país europeo reflexione sobre el tema.

El rechazo de España a participar en la ceremonia no es el único. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, también ha anunciado que no asistirá al evento, aunque ha confirmado que enviará un representante en su lugar, cuyo nombre aún no ha sido revelado.

A pesar de estas ausencias, la ceremonia de toma de posesión de Claudia Sheinbaum ha confirmado la asistencia de varios mandatarios extranjeros.

Según un comunicado reciente emitido por la presidenta electa, a la toma de protesta asistirán los presidentes de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba y Honduras, entre otros. Además, más de 105 países y 22 organismos internacionales han confirmado su presencia en el evento.

Cabe señalar que el listado de asistentes incluye a 16 presidentes, cuatro vicepresidentes, cuatro titulares de órganos legislativos y 17 representantes a nivel ministerial. También se espera la presencia de enviados especiales, 10 viceministros y embajadores residentes y concurrentes.

