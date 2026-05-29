Enrique Inzunza solicita licencia tras acusaciones de EUA

Esto sucede dos días después de que el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, acudiera a la Fiscalía General de la República a declarar

Ante las acusaciones emitidas por Estados Unidos, el senador Enrique Inzunza solicitó este miércoles la licencia a su cargo.

A través de redes sociales, el legislador dio a conocer su decisión luego de acudir al Senado de la República para presentarse a la sesión extraordinaria del día de hoy.

Me encuentro en la CDMX, en el @senadomexicano, a cuya sede he acudido desde el día de ayer, en atención a la cita que nos fuera formulada para la sesión extraordinaria a celebrarse los días 28 y 29 del mes en transcurso.



En mi vida de servidor público siempre he sido cabal… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 28, 2026

Aseguró que como servidor público "siempre he sido cabal en el cumplimiento de mis deberes". Mencionó que pedirá que Omar López Campos sea quien lo sustituya en las sesiones de hoy y mañana.

Inzunza Cázarez aclaró que continuará en las reuniones tanto de las comisiones como del pleno para apoyar a su grupo parlamentario Morena con argumentos para deliberar los dictámenes debatidos.

Esto sucede dos días después de que el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, acudiera junto a varios funcionarios a las instalaciones de la Fiscalía General de la República ante las acusaciones emitidas por una corte de Estados Unidos que los vinculan con una organización criminal de Sinaloa.

Rubén Rocha acude a declarar ante FGR tras acusaciones de EUA

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acudió este martes a comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) tras las acusaciones realizadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo vinculan con el crimen organizado.

A través de redes sociales, el mandatario estatal afirmó que cuenta con la firme determinación de que se hará justicia debido a que confía en la justicia de México.