Rubén Rocha acude a declarar ante FGR tras acusaciones de EUA

Por su parte, Castro Saavedra se declaró inocente, por lo que confiará en que las autoridades lleven a cabo las indagatorias correspondientes

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acudió este martes a comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) tras las acusaciones realizadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo vinculan con el crimen organizado.

A través de redes sociales, el mandatario estatal afirmó que cuenta con la firme determinación de que se hará justicia debido a que confía en la justicia de México.

"Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República (@FGRMexico), con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal. Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario".

A la opinión pública:



Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República (@FGRMexico), con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal.



Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) May 26, 2026

Afirmó que no dejará de luchar para que la verdad "prevalezca".

"Por ello y con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca. Inspirado, además, en el liderazgo honesto y de estadista de nuestra Presidenta e indiscutible Jefa del Estado Mexicano, que lucha con inteligencia y profundo patriotismo por el absoluto respeto a nuestra Soberanía Nacional, frente a cualquier intento de mancillarla."

También el vicefiscal general de Sinaloa con licencia, Dámaso Castro Saavedra, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, hicieron acto de presencia para rendir su declaración.

En su llegada a las instalaciones federales, Castro Saavedra se declaró inocente, por lo que confiará en que las autoridades lleven a cabo las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos.

"Tenemos confianza en eso, en el trabajo nuestro y en la honestidad de nuestro trabajo. Vamos a esperar la investigación".

También mencionó que el vicefiscal de Sinaloa aseguró que desconocía si el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, se presentaría durante esta jornada a declarar.

Estos funcionarios son acusados de estar asociados con el grupo delictivo liderado por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"Los acusados ​​desempeñaron diversas funciones esenciales para el Cártel: entre otras cosas, presuntamente protegieron a los líderes del Cártel de la investigación, el arresto y el enjuiciamiento; proporcionaron información confidencial de las fuerzas del orden y del ejército a miembros del Cártel y narcotraficantes aliados para facilitar las actividades delictivas del Cártel", según menciona el comunicado.

Entre las últimas noticias sobre este cargo se encuentra que el exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, se entregó ante las autoridades de Estados Unidos. Previamente, Gerardo Mérida Sánchez fue detenido en Arizona por estos mismos delitos.