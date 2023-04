Encuentra el cuerpo de su hijo desaparecido por un sueño

El caso de un padre de familia está causando sensación después de que asegurara que fue en un sueño que su hijo le indicó en donde se encontraba su cadáver

Por: Patricia Agüero

Abril 30, 2023, 15:30

Lamentablemente son muchos los casos de desapariciones que se registran en México, sin importar si se trata de hombres, mujeres, menores o adultos. En algunos casos los familiares no vuelven a saber más de sus hijos y tampoco tienen un cuerpo para darles cristiana sepultura.

En México existen varias organizaciones lideradas por los familiares de los desaparecidos que no descansan ni un solo día buscando en cada rincón del país por alguna información que les ayude a dar con el paradero de sus hijos o hijas. Gracias a esta información de testigos, muchas personas han logrado encontrarlos en fosas clandestinas.

Sin embargo, el siguiente caso causa sensación, por la forma en la que un padre de familia asegura que pudo encontrar el cuerpo de su hijo gracias a un sueño que le reveló el lugar exacto en donde estaba enterrado.

Se trata de Hugo Garrido y Javier Gutiérrez, ellos fueron vistos por última vez el 11 de diciembre del 2022 en Tlajomulco cuando fueron a dejar a unas amigas y nunca regresaron a sus domicilios. Sus familiares creen que fueron atacados por desconocidos.

Al igual que en muchos otros casos, los familiares no contaron con todo el apoyo de las autoridades por lo que decidieron llevar a cabo la búsqueda de sus hijos por su cuenta.

Pero un día, el padre de Javier, tuvo un sueño revelador en el cual presuntamente su hijo le señaló que su cuerpo estaba enterrado en el baño de una casa y además le señaló la dirección exacta.

'Mi hijo me dijo que estaba en el baño de una casa y me dio un número y allí lo encontré', relató el hombre en entrevista a un medio estadounidense.

Los cuerpos de los jóvenes fueron encontrados debajo del patio de una casa abandonada dentro del fraccionamiento Villa Fontana Aqua, en el municipio de Tlajomulco a mediados del mes de marzo del año en curso por el colectivo 'Madres Buscadoras de Jalisco', después de que el señor Guadalupe, padre de Javier, les indicara la dirección que su hijo le manifestó en su sueño.

'Yo diario le pedía a Dios y a la Virgen que me dijera. Un día, se me manifestó mi hijo en un sueño y me dijo en el baño y el número de la casa y ahí fue donde lo encontré', relató el hombre de la tercera edad.

Tras el rescate de los cuerpos, la Fiscalía estatal y las autoridades del municipio resguardan el área, ya que los agentes no descartan que se encuentren más cuerpos en el lugar.