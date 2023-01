Encuentra a esposo con amante y la baja a jalones de cabello

El video de una presunta infidelidad se está haciendo viral en redes sociales por la reacción que tuvo la esposa hacia la otra mujer que estaba con su esposo

Por: Renata Medina

Enero 24, 2023, 13:00

Lamentablemente las infidelidades siempre han existido, la diferencia de hacerlo en estos tiempos, es que es muy probable que los protagonistas sean exhibidos en redes sociales.



En Internet circulan múltiples historias de 'amor de tres' que terminaron muy mal y se han hecho virales.



Pero bueno si continuaste leyendo hasta aquí es porque quieres saber el chismecito y sin más preámbulo te informamos.



Una mujer descubrió a su esposo cuando iba acompañado de otra mujer, presuntamente su amante, a bordo de un vehículo.



Aunque se desconoce el lugar exacto de los hechos, se cree que ocurrieron en el centro de México.



Las imágenes muestran a la esposa jalando el cabello de la otra mujer para sacarla de un vehículo rojo de origen indio, el 'Bajaj RE60'. En un momento, el vehículo avanza, pero después desciende el conductor para intentar separar a las mujeres.



'Me vas a pegar, me vas a pegar por tu amante', le reclama la mujer a su esposo.



Mientras el hombre intentaba separar a las mujeres, su esposa le pedía que la soltara.



Pero los conductores detenidos en el tráfico comenzaron a desesperarse e hicieron sonar el claxon para que se movieran.



El video original tiene más de 150 mil reproducciones y los usuarios no tardaron en reaccionar al video.



La mayoría se quedó con las ganas de conocer el desenlace del video, ya que este se corta, y otros cuestionaron por qué la esposa agredía a la otra mujer en lugar de reclamarle a su esposo. Otros respondieron que lo más probable es que la mujer perdone a su esposo.