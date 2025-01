En México, 3.6 millones de adultos sufren de depresión, un trastorno mental que afecta más a las mujeres que a los hombres, y también es común entre jóvenes y ancianos. La depresión es un problema importante de salud pública mundial, ya que más del 4% de la población vive con este cuadro.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 280 millones de personas sufren depresión en el mundo.

En México, 3.6 millones de adultos sufren de depresión, de los cuales el 1% presentan casos severos. Los síntomas incluyen:

Disminución del estado de ánimo

Sentimientos de tristeza

Dificultad para concentrarse

Alteraciones en el sueño y apetito

En casos severos, puede provocar incapacidad total y reacciones físicas como dolor, hormigueo y rigidez muscular.

La depresión es un padecimiento complejo que impacta diferentes áreas de la vida personal, familiar, laboral, educativa y social. Se estima que el 25% de las consultas en los servicios de salud mental están relacionadas con este trastorno.

La profesora Clara Haydee Solís Ponce, de la UNAM, destaca que la depresión es un problema complejo que afecta múltiples aspectos de la vida, incluyendo la familia, el trabajo, la educación y las relaciones sociales.

Según un informe del gobierno de la Ciudad de México, los casos de depresión aumentaron un 16.3% en los primeros siete meses de 2024.

La depresión puede desencadenarse por interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y biológicos, y se puede identificar cuando los síntomas persisten más de dos semanas.

Es importante destacar que la depresión no es una cuestión de actitud, sino una realidad de salud mental, y no es una señal de locura. El tratamiento farmacológico no es adictivo, y es el especialista en psiquiatría quien determina si es necesario y en qué dosis.

En México, más del 4% de la población sufre de depresión, y es fundamental que la población sepa que la depresión es un padecimiento que puede ocurrir en cualquier momento de la vida.

Si estás experimentando síntomas de depresión, es importante buscar ayuda profesional, algunas opciones son:

Médico de cabecera: Comienza hablando con tu médico de cabecera. Ellos pueden evaluar tus síntomas y derivarte a un especialista si es necesario.

Psicólogo o psiquiatra: Busca un profesional de la salud mental en tu área. Puedes preguntar a amigos, familiares o tu médico de cabecera por recomendaciones.

Líneas de ayuda: En México, existen líneas de ayuda telefónica y en línea, como:

Línea de la Vida (55 5258 9090)

Línea Nacional de Prevención del Suicidio (01 800 911 2000)

Instituto Nacional de Psiquiatría (55 4160 5100)

Grupos de apoyo: Únete a grupos de apoyo en línea o en persona. Estos grupos te permiten compartir tus experiencias y conectarte con otros que están pasando por situaciones similares.

¿Cómo pedir ayuda?

Sé honesto: Comparte tus sentimientos y síntomas con la persona que estás pidiendo ayuda.

Explica tus necesidades: Describe cómo te sientes y qué necesitas para sentirte mejor.

Pregúntale a alguien de confianza: Pide ayuda a alguien en quien confíes, como un amigo, familiar o profesional de la salud.

No te sientas solo: Recuerda que no estás solo y que hay ayuda disponible.

Recuerda que pedir ayuda es un signo de fortaleza, no de debilidad. No dudes en buscar ayuda si estás experimentando síntomas de depresión.

