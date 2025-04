 Exportaciones caen 25% en frontera por aranceles de Trump

La operatividad cotidiana de las empresas exportadoras "está ligeramente detenidas, ligeramente, no del todo (...) hay 'brokers' en Estados Unidos que dicen: yo no lo hago porque todavía no lo manejo, no tenemos reglas”, agregó Vázquez.

Actualmente, de las casi 6,000 operaciones mensuales que se manejan en la región, aproximadamente 2.000 han sido canceladas o pospuestas. “La exportación sí ha bajado un 25%, el dato exacto lo sabremos hasta que termine el mes”, apuntó.