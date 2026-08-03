Embajador de EUA destaca captura de líder del Cártel de Los Reyes

Ronald Johnson reconoció al Gobierno de México por la detención de Alfonso "N" y afirmó que la cooperación bilateral sigue dando resultados

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció el trabajo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y del gabinete de seguridad mexicano tras la captura de Alfonso "N", identificado como líder del Cártel de Los Reyes y buscado por las autoridades estadounidenses.

Mediante un mensaje publicado en redes sociales, el diplomático felicitó a las autoridades mexicanas por los resultados obtenidos y destacó que la detención representa un avance en los esfuerzos conjuntos para combatir a los grupos del crimen organizado.

La detención de hoy de Alfonso “N”, líder del Cártel de Los Reyes, envía un mensaje más: los delincuentes no tienen dónde esconderse. Reconozco a @Defensamx1 y al @GabSeguridadMX por sus esfuerzos permanentes. Bajo el liderazgo del presidente @POTUS @realDonaldTrump y de la… https://t.co/Ds3hGgUn7K pic.twitter.com/1MNvtgUUqi — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 2, 2026 Reconoce cooperación bilateral Ronald Johnson afirmó que la captura envía un mensaje claro a las organizaciones criminales al señalar que quienes cometen delitos ya no tienen un lugar donde ocultarse. Asimismo, aseguró que la colaboración entre ambos países continúa generando resultados bajo el liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al reiterar el compromiso compartido para desmantelar a los cárteles y llevar ante la justicia a los responsables de actos violentos. Leer más: Captura de líder criminal provoca bloqueos en Michoacán El embajador acompañó su publicación con la ficha de búsqueda emitida por las autoridades estadounidenses, en la que se ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permitiera localizar y detener a Alfonso "N". De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, el presunto líder criminal enfrenta acusaciones por conspiración para fabricar, importar y distribuir sustancias controladas en territorio estadounidense, delitos por los que era considerado uno de los objetivos prioritarios de ese país.