Captura de líder criminal provoca bloqueos en Michoacán

Los cierres afectaron puntos de las carreteras Jacona–Los Reyes, Los Reyes–Peribán y Los Reyes–Uruapan, así como los entronques hacia Imbarácuaro

La captura de Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho” o “Poncho La Quiringua”, identificado como presunto líder del Cártel de Los Reyes, provocó una reacción violenta en el occidente de Michoacán, donde integrantes de la organización bloquearon carreteras e incendiaron vehículos.

El detenido fue ubicado durante una operación del Ejército Mexicano realizada este sábado. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el hombre era considerado uno de los principales dirigentes criminales de la región.

Fernández Magallón cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín. Además, era buscado por autoridades de Estados Unidos, que ofrecían una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera su captura o condena.

Bloqueos siguieron a la captura

Horas después de la detención, integrantes del grupo criminal atravesaron e incendiaron vehículos en distintos accesos de los municipios de Los Reyes y Peribán, con el propósito de dificultar la movilización de las fuerzas de seguridad.

Los cierres afectaron puntos de las carreteras Jacona–Los Reyes, Los Reyes–Peribán y Los Reyes–Uruapan, así como los entronques hacia Imbarácuaro, Pamatácuaro y San Francisco Peribán.

Ante la situación, corporaciones federales y estatales reforzaron su presencia en la zona para retirar las unidades utilizadas en los bloqueos, liberar las vialidades y prevenir nuevas agresiones.

Las autoridades informaron que el operativo se mantiene activo y aseguraron que se trabaja para garantizar la seguridad de los habitantes y de quienes circulan por los municipios afectados.

Lo identifican como jefe del Cártel de Los Reyes

Alfonso Fernández Magallón es señalado como dirigente del Cártel de Los Reyes, una estructura con operaciones en Los Reyes, Peribán, Cotija, Tocumbo y otros puntos del occidente michoacano.

La organización forma parte de Cárteles Unidos, una alianza de agrupaciones criminales que mantiene una disputa territorial con el Cártel Jalisco Nueva Generación por el control de rutas, actividades ilícitas y zonas agrícolas de Michoacán.

Investigaciones atribuyen a esta estructura delitos como producción y tráfico de drogas, extorsión a productores y comerciantes, cobro de cuotas, despojo de tierras y tala ilegal.

También se le relaciona con el uso de grupos armados, drones, explosivos y vehículos modificados para enfrentar a organizaciones rivales y mantener el control de sus zonas de influencia.

Enfrenta acusaciones en Estados Unidos

Fernández Magallón también enfrenta cargos en Estados Unidos por su presunta participación en una conspiración para producir y distribuir metanfetamina, cocaína y fentanilo con destino a ese país.

Las investigaciones estadounidenses lo ubican como responsable de utilizar células armadas para hacer cumplir sus órdenes y cobrar cuotas sobre las drogas producidas o transportadas desde el territorio bajo su control.

Asimismo, es acusado de reclutar a antiguos militares y policías colombianos para reforzar a los grupos que combaten al CJNG en Michoacán.

La recompensa ofrecida por su localización alcanzaba los cinco millones de dólares, lo que lo colocaba entre los objetivos prioritarios vinculados con Cárteles Unidos.

Hasta el momento no se ha informado si las autoridades estadounidenses solicitarán su extradición. El detenido deberá comparecer primero ante el juez relacionado con la orden de aprehensión vigente en México, quien determinará su situación jurídica.