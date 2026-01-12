Edificio afectado por explosión en Coyoacán es rehabilitable

Autoridades capitalinas confirmaron que el inmueble dañado por una explosión de gas en Paseos de Taxqueña será rehabilitado por la Secretaría de Vivienda

El edificio donde se registró una explosión por acumulación de gas en la colonia Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán, es rehabilitable, confirmaron autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.

Avanza proyecto de rehabilitación

Ernesto Noriega Ayala, director del Programa de Reconstrucción de la Secretaría de Vivienda, informó que ya se trabaja en el proyecto de rehabilitación del inmueble afectado.

Detalló que, una vez concluido, será revisado por el Instituto para la Seguridad en las Construcciones, para posteriormente iniciar los trabajos formales.

“A 24 horas de la explosión tenemos que el edificio es rehabilitable… una vez concluidos los proyectos pasarán por la revisión correspondiente y después iniciaremos el proceso”, explicó el funcionario.

Secretaría de Vivienda estará a cargo

Noriega Ayala señaló que la rehabilitación estará a cargo de la Secretaría de Vivienda, por instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, como parte de la atención integral a los vecinos afectados.

Asimismo, se informó que cuadrillas de Servicios Urbanos y personal de Participación Ciudadana realizan trabajos de poda, clareo y limpieza general en el área donde ocurrió el siniestro.

La explosión se registró la mañana del 9 de enero de 2026, poco después de las 8:30 horas, en el tercer nivel del edificio 21 B, ubicado en la calle Paseo de los Naranjos, entre Paseos de los Jardines y Paseos de los Cipreses.

Tras el incidente, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y paramédicos desplegaron un operativo de auxilio, que dejó un saldo de 11 personas lesionadas.