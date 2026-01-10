Explosión por gas en Paseos de Taxqueña deja al menos 5 heridos

Tres departamentos presentan afectaciones estructurales y permanecen bajo revisión técnica; tres heridos fueron valoradas en el lugar

La mañana de este viernes se registró una explosión por presunta acumulación de gas en un inmueble de la colonia Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y el desalojo preventivo de vecinos de la zona.

El incidente ocurrió en un edificio habitacional ubicado en el cruce de Paseo de Los Cipreses y Paseo de Los Naranjos, donde personal de Protección Civil, Bomberos de la Ciudad de México y autoridades de la alcaldía realizaron labores de atención, evaluación de daños y mitigación de riesgos.

¿Qué daños provocó la explosión en Paseos de Taxqueña?

De acuerdo con los primeros reportes, la onda expansiva ocasionó daños en al menos siete edificios cercanos. Tres departamentos presentan afectaciones estructurales y permanecen bajo revisión técnica para determinar si pueden seguir siendo habitados.

Las autoridades señalaron que la acumulación de gas se habría originado en uno de los departamentos del inmueble afectado, lo que derivó en la explosión y en los daños colaterales registrados en construcciones aledañas.

Personas lesionadas y evacuaciones preventivas

El saldo preliminar es de cinco personas lesionadas. Tres de ellas fueron valoradas en el lugar por paramédicos, mientras que las demás recibieron atención médica conforme a los protocolos establecidos.

Como medida preventiva, fueron evacuadas alrededor de 2 mil 500 personas de aproximadamente 280 departamentos, mientras continúan las inspecciones estructurales para descartar riesgos adicionales.

Operativo de emergencia y afectaciones viales

Los servicios de emergencia mantienen presencia en la zona, por lo que se implementaron acordonamientos y cierres parciales a la circulación en calles cercanas. Las autoridades solicitaron a la población evitar el área y permitir el libre paso de unidades de auxilio.